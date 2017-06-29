В Казахстане врачи не сообщают о трупных донорах из-за страха преследования со стороны МВД

В республике сократилось число операций по трансплантации также из-за негативных материалов в СМИ.

В Казахстане сократилось число операций по трансплантации из-за негативных материалов в СМИ. Такое заявление сделал сегодня заместитель директора «Республиканский координационный центр трансплантологии» Серик Жариков в ходе круглого стола в министерстве здравоохранения с участием генпрокуратуры, МВД, министерства юстиции, НПО и так далее, передает корреспондент Zakon.kz

По его словам, количество операций по трансплантации напрямую зависит от количества трупных доноров, а их в стране стало меньше.

«В 2012 году у нас был один трупный донор. В последующем количество трупных доноров увеличится в стране. В 2013 году их было 4, в 2014 году — 10 и в 2015 году достигло 22. К сожалению, в 2016 году идет спад — количество выявленных трупных доноров было 16. За неполный 2017 год количество трупных доноров у нас 11. На лицо снижение количества, основная причина в том, что, начиная с 2016 года были определенные отрицательные публикации с СМИ, о том, что в Казахстане есть черный рынок органов, о том, что граждане Казахстана начинают торговать органами», — рассказал о своем видении Жариков.

По его словам, руководители донорских стационаров и главные врачи начали замалчивать случаи, когда в их клинике появляется потенциальный трупный донор.

«Им легче, если пациент просто сам умрет без изъятия органов. Потому что они боятся дальнейших освещений в СМИ, дальнейших преследований со стороны правоохранительных органов и так далее. Количество трупных доноров в стране стало уменьшаться», — объяснил он.

Он привел данные: общее количество трансплантаций за прошедшие месяцы 2017 года составило 98. Показатели прошлого года — 164. На сегодня в листе ожидания значится 3533 пациента.