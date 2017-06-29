Здоровый образ жизни и показуха

Опрос!!!!

Выкладывай в инстаграм фотки зеленого салата и шейкеров, кроссовок и беговых дорожек – и вжух! – ты фитоняшка!

Спортивная показуха заполонила инстаграм. Помни – ты должен съедать 2 грамма белка на один кг веса. И об этом нам постоянно напоминают спортивные девушки с бесконечными фото низкокалорийной еды. Они делятся редкими рецептами спортивных коктейлей из шпината и куриной грудки, они рассказывают сколько километров и на каком пульсе они сегодня пробежали, и конечно же на сколько сантиметров у них выросла попа и уменьшилась талия. Я занимаюсь в спортзале и об этом должны знать все! Девушки самозабвенно ищут внимания к своей персоне.

Внимание, опрос!