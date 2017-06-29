Опрос!!!!
Выкладывай в инстаграм фотки зеленого салата и шейкеров, кроссовок и беговых дорожек – и вжух! – ты фитоняшка!
Спортивная показуха заполонила инстаграм. Помни – ты должен съедать 2 грамма белка на один кг веса. И об этом нам постоянно напоминают спортивные девушки с бесконечными фото низкокалорийной еды. Они делятся редкими рецептами спортивных коктейлей из шпината и куриной грудки, они рассказывают сколько километров и на каком пульсе они сегодня пробежали, и конечно же на сколько сантиметров у них выросла попа и уменьшилась талия. Я занимаюсь в спортзале и об этом должны знать все! Девушки самозабвенно ищут внимания к своей персоне.
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А что в спортзал ходят и правильно питаются только ради фоток в месте?бред …
Нервная
29 июня, 2017 в 21:11