Карагандинцев приглашают на выставку «Лучший товар Казахстана»

Местные бизнесмены представят новые товары, которые выпускают в области

Выставка товаров пройдёт в эту субботу, в Центральном парке города.

В этом году заявки на участие в конкурсе отправили 87 бизнесменов. Организаторы выставки обещают, что гости мероприятия увидят множество новых товаров, которые выпускают в нашей области. Девять победителей в трёх номинациях будут участвовать в республиканском конкурсе.

— В этом году в числе новичков конкурса жители и гости города увидят шахтинского производителя подсолнечного масла КХ «Восток». Предприятие было включено в Карту индустриализации, и сегодня успешно работает на рынке продовольственных товаров,- сообщают в пресс-службе Палаты предпринимателей Карагандинской области.- Обновленную линейку продукции представит ТОО «Айза» — местный производитель вкуснейшего мороженого. В конкурсе-выставке участвуют два новых производителя питьевой воды – AQUALUXE и Ақ бұлақ БОВ из Караганды и Темиртау. Чем их вода лучше других – карагандинцы смогут узнать посетив «Лучший товар Казахстана».

Помимо всего, местные бизнесмены представят множество вкусностей – торты, хлебобулочные, молочные и готовые мясные изделия, а также овощи, которые можно будет купить по цене производителя.