Местные бизнесмены представят новые товары, которые выпускают в области
Выставка товаров пройдёт в эту субботу, в Центральном парке города.
В этом году заявки на участие в конкурсе отправили 87 бизнесменов. Организаторы выставки обещают, что гости мероприятия увидят множество новых товаров, которые выпускают в нашей области. Девять победителей в трёх номинациях будут участвовать в республиканском конкурсе.
— В этом году в числе новичков конкурса жители и гости города увидят шахтинского производителя подсолнечного масла КХ «Восток». Предприятие было включено в Карту индустриализации, и сегодня успешно работает на рынке продовольственных товаров,- сообщают в пресс-службе Палаты предпринимателей Карагандинской области.- Обновленную линейку продукции представит ТОО «Айза» — местный производитель вкуснейшего мороженого. В конкурсе-выставке участвуют два новых производителя питьевой воды – AQUALUXE и Ақ бұлақ БОВ из Караганды и Темиртау. Чем их вода лучше других – карагандинцы смогут узнать посетив «Лучший товар Казахстана».
Помимо всего, местные бизнесмены представят множество вкусностей – торты, хлебобулочные, молочные и готовые мясные изделия, а также овощи, которые можно будет купить по цене производителя.
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Начало во сколько?
Елена
30 июня, 2017 в 19:52
Почему не было ТОО Айсберг и ТОО Конфеты Караганды???????
Ванга
02 июля, 2017 в 14:28