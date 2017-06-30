Жители ближайших домов изрядно устали от бомжей прячущихся в кустах и спящих на теплотрассе
На улице Ленина, возле дома № 4 появится сквер. Сейчас там заросли травы, кустов, а низкорастущие ветви карагача полностью закрывают обзор. Летом это излюбленное место бомжей, они там едят, ночуют на теплотрассе и пьют водку. Благо что зелень хорошо их скрывает. Следы их пребывания можно заметить весной, когда сходит снег. Такого количества пакетов, пустых бутылок и трепья нет во всей округе. На субботниках всё это убирают и вывозят, но за лето мусор вновь накапливается.
Аким района Казыбек би, Татьяна Шатохина, лично встретилась с жителями дома № 4, под чьими окнами будет идти благоустройство сквера. Она выслушала их просьбы, претензии и обсудила паспорт объекта. Например, жильцы попросили её не ставить 22 скамейки в новом сквере.
Согласно плану густые заросли уберут, деревья подрежут и посадят новые, уложат брусчатку, тротуары. И, наконец, на этом участке появятся фонари, скамейки и урны.
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Вопрос к автору. Что такое трепьё?
Макс
30 июня, 2017 в 09:55