Караганду украшают мини-скульптурами

В городе установили уже три композиции

Власти решили-таки украсить Караганду мини-скульптурами. Их концепцию акимат разработал вместе с Союзом художников нашей области. Чиновники и люди искусства считают, что эти композиции сделают город привлекательнее и создадут атмосферу уюта.

— Декоративные композиции помогут создать определенную атмосферу в городе, подчеркнут культуру, эстетический облик и особенности нашего города, — говорит главный художник Караганды Юлия Плужникова. — Я думаю, горожане и гости города оценят данный вклад в развитие и благоустройство нашего города. Ведь декоративная пластика как своеобразный жанр скульптуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, не может не вызывать положительных добрых и теплых эмоций. В рамках нашего проекта планируется установить порядка 15 композиций. Все они будут установлены до 25 августа текущего года.

В Караганде уже установлены три композиции: «Сары-Арка» — на пересечении улиц Алиханова и Ерубаева, «Изобилие» — в сквере имени Букетова и «Торсык» на перекрестку улицы Муканова и проспекта Строителей.

В скором времени улицу Тулепова украсит композиция «Мальчики»