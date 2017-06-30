В городе установили уже три композиции
Власти решили-таки украсить Караганду мини-скульптурами. Их концепцию акимат разработал вместе с Союзом художников нашей области. Чиновники и люди искусства считают, что эти композиции сделают город привлекательнее и создадут атмосферу уюта.
— Декоративные композиции помогут создать определенную атмосферу в городе, подчеркнут культуру, эстетический облик и особенности нашего города, — говорит главный художник Караганды Юлия Плужникова. — Я думаю, горожане и гости города оценят данный вклад в развитие и благоустройство нашего города. Ведь декоративная пластика как своеобразный жанр скульптуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, не может не вызывать положительных добрых и теплых эмоций. В рамках нашего проекта планируется установить порядка 15 композиций. Все они будут установлены до 25 августа текущего года.
В Караганде уже установлены три композиции: «Сары-Арка» — на пересечении улиц Алиханова и Ерубаева, «Изобилие» — в сквере имени Букетова и «Торсык» на перекрестку улицы Муканова и проспекта Строителей.
В скором времени улицу Тулепова украсит композиция «Мальчики»
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Я что то не поняла, что они подчеркнут? Культуру? От былой Карагандинской культуры уже давно не осталось и следа. Менталитет «где живу там и гажу» всё больше заполоняет город. Сама идея хорошая, но, очень скоро зарастет травой и мусором
Я
30 июня, 2017 в 10:32
В вашем комментарии «Менталитет «где живу там и гажу»» очень ярко проявлен
КО
30 июня, 2017 в 11:12
Почему не озвучена сумма, которая будет потрачена?
Горожанин
30 июня, 2017 в 13:28