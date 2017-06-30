Отдел коммунального хозяйства Караганды хочет купить робота

Он будет убирать случайный мусор с городских улиц

Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог акимата Караганды хочет купить робота-уборщика. Он будет собирать случайный мусор с центральных улиц. Робота планируется заказать у Карагандинского государственного университета. Здесь недавно открыли лабораторию робототехники. Модель робота-уборщика будет экспериментальной.

Сколько будет стоить такое чудо техники — пока неизвестно. В связи с этим власти собираются подсчитать экономическую эффективность. А именно, скольких людей в оранжевых жилетах он сможет заменить и сколько денег на сэкономить на их зарплате.