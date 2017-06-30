Он будет убирать случайный мусор с городских улиц
Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог акимата Караганды хочет купить робота-уборщика. Он будет собирать случайный мусор с центральных улиц. Робота планируется заказать у Карагандинского государственного университета. Здесь недавно открыли лабораторию робототехники. Модель робота-уборщика будет экспериментальной.
Сколько будет стоить такое чудо техники — пока неизвестно. В связи с этим власти собираются подсчитать экономическую эффективность. А именно, скольких людей в оранжевых жилетах он сможет заменить и сколько денег на сэкономить на их зарплате.
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Лучше бы в акиматах и во всяких других нужных ведомствах заменить больше половины служащих роботами — экономия будет колоссальная. Роботам не нужна зарплата, не нужен служебный автомобиль и дом, им даже выходные не требуются, а значит работать они смогут круглосуточно. Днём будут выполнять административную работу, а по вечерам и выходным подбирать на улицах мусор — вот такое чудо можно будет смело назвать слугой народа!)
Фуа-гра
30 июня, 2017 в 14:46