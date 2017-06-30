В Казахстане выявили лучшие вузы по различным направлениям.
Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества в образовании (НКАОКО) на своём официальном сайте представило национальный рейтинг лучших вузов Казахстана 2017 года. Сообщает informburo.kz.
В национальном рейтинге лучших вузов НКАОКО учебные заведения представлены по следующим направлениям: многопрофильные, технические, гуманитарно-экономические, педагогические, вузы искусства и медицинские.
Методология рейтинга была одобрена международными экспертами, опубликована в зарубежных рейтинговых журналах и была представлена на различных международных конференциях в городах Шанхае и Братиславе.
Для всесторонней оценки высших учебных заведений используются три оценки. Первая оценка определяется параметрами образовательной и научно-исследовательской деятельности вузов, вторая – репутационная оценка отражает мнение представителей академических и научных кругов, третья оценка – репутационная оценка работодателей.
В этом году в национальном рейтинге вузов Казахстана-2017 принял участие 61 вуз. Однако вошли в рейтинг только 57 вузов. Это вузы, которые набрали не менее 30% от максимального числа баллов по академической деятельности.
Топ-3 лучших многопрофильных вузов страны выглядит так:
В тройку лучших технических вузов Казахстана вошли:
Лучшими гуманитарно-экономическими вузами стали:
Среди медицинских вузов лидерами оказались:
Тройка лучших педагогических вузов выглядит так:
У Казахского национального университета искусств не было ни одного соперника, так что этот вуз оказался лучшим в своём направлении.
Подробную информацию о рейтинге каждого вуза можно найти на сайте агентства.
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Качественное образование…. В деревне объявили конкурс у кого лучше отхожее место, кто то победит обязательно
Канат
30 июня, 2017 в 12:09