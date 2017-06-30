Среди фермеров, которые незаконно удерживали людей на зимовке, был сотрудник полиции

Братьев-фермеров из Жанааркинского района судят как рабовладельцев

В Жанааркинском районе судят братьев-фермеров, которые систематически обманом увозили на свою зимовку работяг. Нуждающихся в работе людей подбирали то на вокзале, то на городском рынке, то на «пятаке» под мостом. Людям обещали хорошие условия и достойную оплату труда, но на деле зверски избивали, кормили тухлым мясом и заставляли трудиться с утра до глубокой ночи.

Среди побывавших на зимовке четыре человека — Жанат Саликов, Ильяс Нигаматьянов, Ерболат Бекбаев и Самат Ченваев. Все разными путями попали в трудовое рабство на эту зимовку. Их истории разные, но в чем-то они все равно похожи. Все мужчины остро нуждались в работе. По каким-то причинам они не могли найти достойное место и перебивались случайными заработками. К примеру, Самат Ченваев родом из Усть-Каменогорска, в Караганду попал в поисках работы. Хотел устроиться на серьезную стройку. Только оказавшись на зимовке, он все понял. В рабстве он провел с 2014 года по 2016.

Жанат Саликов родился в Павлодарской области, но с 1984 года живет вместе с сестрой в Караганде в Пришахтинске. В шесть часов утра 14 мая 2015 года он вышел из дома в поисках работы. В тот день судьба привела его на рынок. Там он встретил старого знакомого, с которым когда-то работал грузчиком. Мужчины стояли и разговаривали. Тут к ним подъехал автомобиль. Вышедшие люди предложили им работу. Жанат Саликов заинтересовался предложением. Он давно мечтал о хорошем рабочем месте. По дороге мужчина заподозрил недоброе. Просил дать ему возможность заехать домой. Предупредить сестру. Но ему не дали.

-Так получилось, что я вышел в поисках на работы на улицу, но встретил таких людей, которые увезли меня обманом, — говорит Жанат Саликов. — Напоили чем-то и забрали на зимовку в Жанааркинский района, совхоз Актау. Обманывали меня. Говорили, что им нужен человек, который для стройки будет кирпичи заливать. Привезли меня туда. Я отказывался, не хотел.

Тех, кто отказывался от работы жестоко били. Жанат Саликов терпел побои.

-20 июня меня избил старший брат. Я промолчал. Второй раз избил через пять дней. Били палками. Я терпел, — говорит Жанат. — Обращались с нами грубо. Постоянно унижали. С таким высокомерием относились. Обзывали скотиной. Говорили: «Вы не люди, вы бомжи. У вас нет ни документов, ни дома. Спасибо скажите, что мы вам даем кушать. Жилье есть, телевизор есть. Работайте».

Кормили трудяг плохо. Еду им готовили женщины, которых таким же путем привозили на зимовку. Холодильника на зимовке не было, поэтому частенько они ели испорченную еду.

-Я им не раз говорил, что мясо портится. Есть невозможно. Просил купить хотя бы маленький холодильник. Они мне отвечали: «Ты что в городе лучше ел? На вермишели сидел»! Я требовал холодильник, но они так и не купили, — продолжает рассказывать Жанат.

На зимовке было много рабочих. Жанат Саликов подробно описывал людей, среди них были них даже больные.

-Был там парень тоже из Караганды Славян, так он эпилепсией болел. Я их просил: «Отпустите его, он же больной! Завтра, что случиться с ним, отвечать же будете». Ильяс, вот он здесь со мной. Приехал туда работать механизатором. А в конце его заставляли баранов пасти. Самат 200 голов коров пас. Ербол, Жанат еще один был. Есть Таня и Мурат. Они без документов там 12 лет живут! Им вечером водку давали. По сути они работали за спиртное.

На зимовке частенько появлялись новые лица. Кто-то сбегал. Кому-то это удавалось, а кому-то нет. Жанат Саликов сам два раз убегал.

-Рабочие менялись потому, что убегали. Их ловили и привозили обратно. И женщин, и мужчин. Два раза я убегал, два раза меня ловили. Хотелось уйти, но никакой возможности не было, — говорит Жанат.

В итоге одному из новеньких работников в 2016 году удалось все-таки вырваться. Через него он передал своей сестре записку, в которой рассказал, где находится. После его побега на зимовку нагрянули сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью. Трудяг освободили. На братьев-эксплуататоров завели уголовное дело. Поначалу по делу проходил четверо родственников. Но за время расследования старший из братьев-фермеров умер. Помимо этого, в отдельное производство выделили дело еще одного их родственника. Как оказалось, он был дорожным-патрульным. И если очередной работяга оказывался в бегах, ему по своим каналам удавалось быстро его найти. Он прекрасно знал, что многих людей удерживали насильно, отбирали документы.

— Я лично ему жаловался, что меня избивали. Говорил: «Ну ты же сотрудник органов. Прими меры»! — жалуется Жанат Саликов. -Он улыбнулся и сказал: «Не я же тебя избивал»! Он уходил и не предпринимал никаких мер.

Пока шло расследование бывших рабов охраняли полицейские . Их прятали как важных свидетелей. Сейчас в суде интересы Жаната Саликова представляет юрист Шырын Амиргалиева. Ее услуги оплачивает общественный фонд, который помогает жертвам. Братьев-фермеров судят по 3 части статьи 126 «Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации». Адвокат потерпевших говорит, что за 10 лет это первое дело о трудовом рабстве, которое таки дошло до суда.

-Дело резонансное. За десять лет это первое дело по эксплуатации, которое дошло до суда, — говорит юрист. — Обычно все дела прекращают. Даже это дело прекращали дважды. Писались жалобы и все-таки дело возобновили. Среди потерпевших по делу сейчас проходит только Жанат Саликов. Остальных посчитали свидетелями, хотя по сути они все потерпевшие. Дело в том, что это Жанаарка. Все друг друга знают, все друг другу родственники. У нас есть опасение, что это может стать решающим фактором в суде.

Сейчас адвокат добивается того, чтобы рассмотрение этого дела из Жанааркинского района перенесли в Караганду. Сам же пострадавший Жанат Саликов настаивает на том, чтобы братьев наказали.

-Пусть отдадут мою зарплату за год и два месяца. Хозяин мне говорил, что будет платить в месяц по 40 тысяч тенге, — требует Саликов. — Хочу, чтобы их наказали. Сколько это может продолжаться? До меня они людей избивали и после меня могут! Закон же должен быть! Не только же для меня написан. Для них же тоже, наверное. Хочу, чтобы справедливость восторжествовала.