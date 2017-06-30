Самая дорогая недвижимость в Караганде

«НВ» продолжает обзор самых дорогих вещей в Караганде, и на этот раз мы затронем тему недвижимости.

Самая дорогая 1-комнатная квартира стоит 27 миллионов. Находится эта квартира по улице Алиханова, в новом кирпичном доме 2015 года, на 10 этаже. Обеспечены комфортные условия: консьерж, охраняемая стоянка, бронированная дверь, видеонаблюдение. В квартире проведен евроремонт в стиле модерн.

Самая дорогая 2-комнатная квартира находится в новостройке по улице Таттимбета. Цена ее составляет 129 миллионов. Жилой комплекс будет сдан в эксплуатацию в ноябре этого года.

Самая дорогая на данный момент 3-комнатная квартира стоит 100 миллионов тенге и находится по улице Ботаническая в элитном районе. В квартире имеется 2 санузла. Комфортные условия соблюдены: в подъезде имеется консьерж, видеонаблюдение, сигнализация и видеодомофон.

Самый дорогой дом в Караганде находится по проспекту Нуркена Абдирова. Его стоимость составляет 300 млн, и Сбербанк предлагает оформить этот дом в ипотеку. Максимальный срок ипотеки – 12 лет, это значит что каждый месяц вы будете платить банку по 242 800 тенге. Дом напоминает те красивые американские дома из фильмов, в какие переезжает молодая семья с детьми и собакой. Общая площадь дома – 400 м2.