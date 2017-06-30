Зоозащитники хотят вернуть в подвалы кошек

Они считают, что это верный способ бороться с крысами

На днях в интернете появился забавный видеоролик из жизни животных, который можно посмотреть на нашем сайте nv.kz. Снимали его на Юго-Востоке. А героями этой короткометражки стали упитанные крысы, которые копошились возле мусорки. Прямо на глазах у горожан они деловито собирали еду и передавали друг дружке наиболее лакомые кусочки. Разумеется, карагандинцы тут же стали выяснять, кто виноват и что делать. А вот у зоозащитников ответ уже есть. Они считают, что в подвалы нужно вернуть кошек.

Мы уже писали о войне, которую несколько лет назад в Караганде объявили бездомным кошкам. В подвалах замуровали все вентиляционные окошки, на дверях повесили тяжелые замки. Мурок, которые раньше там грелись, жили и питались грызунами, выгнали. Жильцы домов уверены, что животные гадят, из-за них появляется неприятный запах и блохи. Но после того как пушистые охотники ушли из подвалов, там размножились мыши и крысы. Для них замурованные окна и двери — не препятствие. Они и в бетоне прогрызут себе дыру. КСК вызывает сотрудников санэпидемстанции, проводят дератизацию, разбрасывают ядовитые приманки, закрывают вентиляционные шахты металлической сеткой. Но все это если и помогает, то только временно. Через несколько месяцев грызуны возвращаются.

Зоозащитники напомнили, что крысы стали плодиться после того, как исчезли из подвалов кошки.

— Люди должны научиться жить в гармонии с тем, что они сами творят, а иначе зачем мы это делаем? — говорит волонтер приюта для бездомных животных. — Мы привыкли к тому, что за нас кто-то что-то сделает, а мы посидим, пообсуждаем это. Мы выгнали животное из дома, потому что оно нам надело, и думаем: да найдется тот, кто поможет ему не умереть. Мы кидаем мусор возле себя и думаем: черт с ним, уберут. Мы живем с крысами и опять же ходим и ждем, что сейчас прилетит волшебник и все исправит. А ведь в нашем городе есть куча таких примеров, где люди прекрасно уживаются с кошками в подвале. Они стерилизуют их и получают немалую пользу в виде отсутствия грызунов в своем доме. К этому мы и призываем людей. В моем детстве всегда во дворе были кошки и были открыты подвалы для них.

Сейчас волонтеры и зоозащитники намерены добиться, чтобы власти города и Минсельхоз обратили внимание на экосистему города. Им будут помогать депутаты и члены общественного совета.

— По факту сейчас в городе нарушен экобаланс, — рассказывает активист Инна Радченко. — Блохи и вонь появляются в подвалах не от того, что там живут кошки. А как раз из-за того, что там замурованы вентиляционные окна. Там скапливаются газы, стоит сырость. Все это поднимается по вентиляции. Особенно страдают жители первых этажей. Если отсутствует проветривание, то рано или поздно там обязательно заведется нехорошая живность. Все эти слуховые окна придумывали не просто так, это было спроектировано специально. Поймите, я совершенно не за то, чтобы бесконтрольно разводить кошек. Это тоже неправильно. Но нужен баланс! Необходимо восстановить экосистему города. То есть открыть слуховые окна, чтобы все проветривалось. А если в подвале завелись кошки, то любой специалист вам объяснит, что они не гадят там, где живут. Они всегда будут ходить на улицу. Если сами жильцы дома перестанут складывать мусор, то кошки не могут стать источником заразы. Люди могут просто собраться подъездом, скинуться и простерилизовать кошек. Проблема решена, не будет постоянно новых котят, не будет крыс и мышей. А бабушки за милую душу будут подкармливать всех кошек.

Инна Радченко считает, что тут есть и воспитательный момент. Дети увидят, что животные могут спокойно сосуществовать с человеком.

— По идее, никто не справится с крысами и мышами эффективнее, чем кошка. Вспомните про блокадный Ленинград, там настолько расплодились крысы, что кошек и котов привозили и продавали. Мы хотим объяснить людям, что достаточно создать условия для дворовых кошек и можно решить несколько проблем. Это помимо отношения к животным. Любая наша отрава — временное решение проблемы. Одна крыса яд съела, а следующая родилась уже адаптированной, — объясняет Инна.

Стерилизованных кошек легко избавить и от блох, и даже от болезней. Достаточно купить им специальные ошейники и раз в год делать прививку.

— В городе должна быть экосистема, — настаивает зоозащитница. — Хотим мы этого или нет, но каждое животное занимает свою нишу. Для чего-то природа их создала, и человек не имеет права вмешиваться в этот процесс. Пустым место быть не может, и если из системы выпадает один вид, то его займет другой.