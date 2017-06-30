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В Караганде , в рай-не Березки остановили молодого человека за якобы превышение скорости, он отстаивая свою правоту начал снимать.
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Заметно эмоционально, но в целом, с моей точки зрения, правильно и аргументировано (в отличие от сотрудников полиции). Молодец!!!
автолюбитель
30 июня, 2017 в 16:54
Респект молодому человеку
100% был бы на его месте другой водила полицаем заплатил бы и поехал дальше
Надеюсь будет реакция проеуратуры и эти двоих полицейских уволят
vas
30 июня, 2017 в 17:04