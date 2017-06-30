Дедушка бьет кондуктора палкой!!!

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Вчера утро началось не очень добро и светло, подхожу я к остановке , подъезжает 66 маршрутка, открывается дверь, а тааммм… «Мужчина» , очень сильно кричит на кондуктора, и пытается ее ударить своей тростью, их разнимают, но он все не как не может остановиться, потом они вышли из маршрутки и начали разбираться на улице , как я поняла ситуация была вот в чем: дедушка спросил едет ли 66 на «университетскую», ему кондуктор сказал что едет, а когда они были уже на «финансовом» то дедушка опомнился и начал кричать что ему то надо было на «универсам» и начал говорить что его обманули, что мол он изначально спросил едут ли они на «универсам» ну и начал бить кондуктора, причем все в маршрутке подтверждали что дедушка ошибся , но он стоял на своем. Вот теперь у меня вопрос , вы хаете кондукторов, а сами вы за собой следите ? вот вам пример что человек из-за своей же ошибки еще и бьет кондуктора, не говоря уже о том что он «мужчина», а она в первую очередь женщина, какое вообще кто права ему дал так себя вести. А еще больше меня поразило то что водитель , сидел в маршрутке и ждал когда кондуктор разберется, Я В ШОКЕ , блин мужики вы че? !!! один из-за своей глупости приехал не туда , и бьет женщину, а другой сидит и ждет и даже не заступаться. Трусы и хамы, вот и все!