34-летний проходчик погиб на шахте «Тентекская»

Его затянуло в конвейер

Несчастный случай на шахте «Тентекская» произошел 21 июня. Из виду пропал 34-летний проходчик. Начальник послал его за запасной частью комбайна, но тот не возвращался. Его коллеги заволновались и пошли его искать. Мужчину нашли лежащим у ленточного конвейера подстанции. Он был в сознании и перед тем, как отключился сказал, что его затянуло в конвейер.

По основной версии, проходчик проходил мимо конвейера и увидел нависший над лентой кабель. Он залез, чтобы его поправить. В этот момент лента закрутилась и его затянуло. У него были сломаны все ребра, пробита грудная клетка и легкое, сломан позвоночник.

На «скорой» пострадавшего доставили в Шахтинскую городскую больницу. Врачи начали его оперировать, но спасти не смогли.

По факту случившегося была создана комиссия, ведется расследование.