Его затянуло в конвейер
Несчастный случай на шахте «Тентекская» произошел 21 июня. Из виду пропал 34-летний проходчик. Начальник послал его за запасной частью комбайна, но тот не возвращался. Его коллеги заволновались и пошли его искать. Мужчину нашли лежащим у ленточного конвейера подстанции. Он был в сознании и перед тем, как отключился сказал, что его затянуло в конвейер.
По основной версии, проходчик проходил мимо конвейера и увидел нависший над лентой кабель. Он залез, чтобы его поправить. В этот момент лента закрутилась и его затянуло. У него были сломаны все ребра, пробита грудная клетка и легкое, сломан позвоночник.
На «скорой» пострадавшего доставили в Шахтинскую городскую больницу. Врачи начали его оперировать, но спасти не смогли.
По факту случившегося была создана комиссия, ведется расследование.
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Вы то сами в это верите? Если бы его в конвейер затянуло, то там бы не только позвоночник сломан был, но и наверное были повреждены руки, шея, голова. А тут только позвоночник. Придавили вы его не хило к чему то или чем то наверное, а теперь все кто там был, не пределах хотите остаться. Мол ничего не видел и все.
игорь
30 июня, 2017 в 17:36
Женечка,а что не заканчиваете мысль? Так и надо писать» Он был в сознании и перед тем, как отключился (пля буду) сказал, что его затянуло в конвейер.» И еще при этом пальцы развести.
!!!
30 июня, 2017 в 18:03