В Карагандинской области ожидается сильная жара

Спасатели просят жителей региона быть осторожными

Комитет по ЧС рассылает жителям Карагандинской области предупреждение, что на территории региона ожидается сильная жара. Синоптики прогнозируют 36 градусов со знаком плюс.

Спасатели просят карагандинцев быть очень внимательными. Ни в коем случае не оставлять без присмотра детей, особенно в машинах. Даже если вы забежали в магазин на пять минут. Всегда иметь с собой маленькую бутылочку воды, брать с собой головной убор.

Также спасатели просят карагандинцев быть внимательными на водоемах.