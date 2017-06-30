Завтра в Караганде перекроют улицу Ленина (схема)

Здесь будут укреплять асфальтобетонное покрытие

В субботу, 1 июля, в Караганде перекроют улицу Ленина, но не всю, а только от перекрестка с улицей Терешковой до улицы Гоголя. Здесь будут укреплять асфальтобетон, уложенный в прошлом году, специальной смесью. В связи с этим общественный транспорт пустят по улице Гастелло. Власти Караганды приносят горожанам извинения за временные неудобства.