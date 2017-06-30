Здесь будут укреплять асфальтобетонное покрытие
В субботу, 1 июля, в Караганде перекроют улицу Ленина, но не всю, а только от перекрестка с улицей Терешковой до улицы Гоголя. Здесь будут укреплять асфальтобетон, уложенный в прошлом году, специальной смесью. В связи с этим общественный транспорт пустят по улице Гастелло. Власти Караганды приносят горожанам извинения за временные неудобства.
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Я не пойму если вы создаёте неудобства
Такхоть в чем то сделайтеснисхождение
Идёт ремонт на мосту перед кондитерской (нет пивзаводом, кондитерской уже нет разворовали)
Идёт ремонт у Мечты
Так измените работу светофоров и отключите видеокамеры
А нет
Засуньте свои извинения к себе в штаны сзади
Муса
30 июня, 2017 в 19:38
Новейшие технологии?! В этом году строят, в следующем укрепляют, через год латают, еще через год асфальт сдирают и кладут по-новой. Не было не одного года, чтобы летом вздохнуть свободно и ездить по городу по-человечески…
электорат
30 июня, 2017 в 22:48