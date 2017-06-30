Пожарные не пускают прохожих близко к месту происшествия.
Оперативные службы работают в торговом доме «Азат» в Караганде после сообщения о взрыве баллона, сообщает корреспондентToday.kz.
«Поступило сообщение, что что-то взорвалось. Какой-то баллон. Сейчас выясняем, что произошло», — сообщили пожарные, прибывшие в торговый дом.
Жертв и пострадавших нет. Машин «скорой медицинской помощи» на месте происшествия не наблюдается.
Громкий хлопок услышали жители ближайшего дома, которые и вызвали пожарных. Предположительно, хлопок баллона произошел на заднем дворе торгового дома.
Пожарные не пускают прохожих близко к месту происшествия.
источник :today.kz
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Я был в Азате в 16-58. Ничего не было такого.
KO
30 июня, 2017 в 18:06