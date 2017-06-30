Газовый баллон взорвался в торговом доме в Караганде

Пожарные не пускают прохожих близко к месту происшествия.

Оперативные службы работают в торговом доме «Азат» в Караганде после сообщения о взрыве баллона, сообщает корреспондентToday.kz.

«Поступило сообщение, что что-то взорвалось. Какой-то баллон. Сейчас выясняем, что произошло», — сообщили пожарные, прибывшие в торговый дом.

Жертв и пострадавших нет. Машин «скорой медицинской помощи» на месте происшествия не наблюдается.

Громкий хлопок услышали жители ближайшего дома, которые и вызвали пожарных. Предположительно, хлопок баллона произошел на заднем дворе торгового дома.

Пожарные не пускают прохожих близко к месту происшествия.

источник :today.kz