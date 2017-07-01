Как риелторы обманывают карагандинцев

Не попадись на крючок к риэлторам

Риелторские агентства Караганды массово дурят квартиросъемщиков. С коллективным заявлением в полицию обратились 13 обманутых жителей нашего города. Схема проста как мычание: в объявлении вам обещают хороший район, горячую воду, удобную мебель и все это счастье по вполне приемлемой цене. Вот только договариваться надо не с хозяином, а с агентством. Там вы подписываете договор, платите деньги, а потом выясняется, что квартира или не существует, или в лучшем случае находится не в том районе, да и описанные в рекламке удобства отсутствуют.

Риелторы берут деньги за то, что предоставляют вам допуск к своей базе данных. Цена информации в различных агентствах варьируется от шести до восьми тысяч тенге. Заплатить маклеры просят заранее, при заключении договора. Официальные документы, приятное обслуживание и обширная клиентская база, как правило, внушают доверие квартиросъемщикам. Поэтому они, пробежавшись глазами по бумаге, незамедлительно ставят подпись. С этого момента вернуть свои деньги клиент не сможет даже через суд.

Пенсионерка Альфира Волочий долгое время искала квартиру для своей дочери, которая живет с двумя детьми. И однажды случилось чудо — ей подсказали адрес сайта OLX. А там — целая куча подходящих предложений.

— Нашла отличный вариант. Район вполне устраивал, цена тем более. Квартира находилась на Юго-Востоке, по адресу Карбышева, 6. В таком удобном месте и всего лишь за 40 тысяч тенге, — рассказывает пенсионерка. — Конечно, я тут же подписала договор, отдала восемь тысяч. В агентстве мне сразу дали номер хозяина квартиры. Мы договорились о встрече…

Однако посмотреть квартиру не удалось ни в этот вечер, ни в другой. Вначале владелец жилья вежливо уходил от ответа, ссылаясь на сильную занятость. Потом он встречу все-таки назначил. Альфира Тимербаевна приехала по указанному адресу, долго ждала, но никто не пришел. Телефон этого человека не отвечал. Встревоженная пенсионерка позвонила в агентство.

— Не расстраивайтесь, у нас есть и другие квартиры, — ответили ей.

Но пенсионерка от других вариантов отказалась — очень уж ей понравился этот. Она снова и снова набирала номер владельца квартиры, пока не дозвонилась. Он опять назначил встречу и… конечно же, не пришел.

— Я поехала в агентство и все им высказала, — рассказывает АльфираВолочий. — Почему я должна как девочка часами стоять у подъезда и ждать непонятно чего? Если человек передумал сдавать квартиру, он мог бы это просто объяснить. Конечно, мне становилось обидно за потраченные время и деньги. Поначалу все были со мной очень вежливыми. Предлагали в вазочке конфетки и мило беседовали. Я и подумать не могла, что через несколько дней увижу другую картину. Я попросила у сотрудницы номера квартир на Волочаевской, которые мне также приглянулись. Но меня просто выгнали в коридор, и директор прямым текстом сказал, что работать со мной агентство не будет. Я спросила почему. «Не нравитесь вы мне!» — заявил он.

В этот момент пенсионерка заплакала. Не от того что потратила значительную для нее сумму, а от обиды. Разменяв шестой десяток, она не встречала такой грубости в свой адрес. Сотрудница офиса, увидев слезы женщины, тайком от начальства положила ей в карман бумажку с двумя номерами. Но и они оказались отключенными…

Юрист общества защиты прав потребителей «Гарант» Ирина Фурсова считает, что грубость и отвратительное отношение всего лишь часть мошеннической схемы.

— Когда люди приходят с жалобами и требуют возврата денег, сотрудники агентства провоцируют скандал как в случае с Альфирой Тимербаевной. Затем они вызывают полицию и подают заявление по факту оскорбления или нанесения телесных повреждений. Такое происходит не в первый раз. Люди не хотят связываться с уголовным делом из-за небольшой суммы в восемь тысяч тенге и просто оставляют их в покое.

Немного успокоившись, пенсионерка решила обратиться в другое агентство. Пришла и… увидела знакомые лица.

— Я встретила там директора того агентства недвижимости, в которое обратилась первый раз. Он, как только увидел меня, начал кричать и срываться. Недаром говорят, лучшая защита — это нападение, — возмущается Альфира Волочий. — Я просто опешила, но спорить не стала. На этот раз поберегла свое здоровье и поняла, что скандалом проблему не решить. Вот и получилось, что за свои деньги я купила лишь отключенные номера телефонов. И таких, как я, в Караганде множество. Вскоре мы с ними познакомились…

Обманутых риелторами набралось около 40 человек. Но большая их часть не захотела тратить время и нервы, чтобы вернуть небольшую сумму. Поэтому коллективное заявление в полицию подписали лишь 13 жертв. Инициатором этого собрания стала, как ни странно, риелтор, которая потеряла всех клиентов из-за того, что информационное поле занято агентствами, оказывающими некачественные услуги.

Юрист Ирина Фурсова считает, что до тех пор, пока полиция не начнет возбуждать уголовные дела по факту мошенничества, проблема не сдвинется с мертвой точки.

— Когда клиент подписывает договор, он соглашается с этими условиями, — объясняет она. — Вроде бы восемь тысяч — небольшая сумма за информационные услуги. Но здесь происходит подмена понятий. То есть фактически они оказывают не риелторские услуги, а информационные. Это большая разница. Здесь есть умысел, мотив. Эти люди завладевают вашими деньгами путем обмана. А в договоре стоит условие, что клиент в последующем не будет требовать возврата денежных средств. Это все, естественно, не законно. Так что тут полиции есть с чем работать.