Общественники Караганды посмотрели, как подрядчики отремонтировали первую партию дорог (фоторепортаж)

«Сделаете нормальный сток!»

Общественники и депутаты не дают покоя подрядчикам, которые ремонтирует дороги Караганды. В минувшую пятницу комиссия в их составе снова поехала проверять их работу. Тем, что в Пришахтинске приводят в порядок ливневки, они остались довольны, а вот положение дел в Сортировке им не понравилось.

Народные избранники и члены Общественного совета проехали по дорогам Октябрьского района. Им уделили особое внимание не случайно. Дело в том, что на ремонт улиц Майкудука, Пришахтинска и Сортировки в этом году выделили основную часть из запланированных пяти миллиардов тенге. К примеру, 649 миллионов тенге пойдет на ремонт улицы Зелинского. Она стала первой в графике объезда депутатов гормаслихата и общественников. Прибыв на место, они увидели, что примерно треть дороги уже укатана в два слоя асфальта.

— А ливневки здесь есть? – спросил депутат Сергей Водько, беспокоясь за свеженький щебеночно-мастичный асфальтобетон.

— Они здесь есть, но их долгое время никто не чистил, — ответил представитель подрядной организации «Агродор». – Они находились в плачевном состоянии. Мы их восстановили: разобрали и поставили большие гофрированные трубы.

— Но у вас же в техспецификацию не входит эта работа, — уточнил общественник Олег Абаев.

— Да, но мы вынуждены были это сделать, — сказал подрядчик. – Потому что мы отвечаем за свою работу. На эту дорогу мы даем три года гарантии.

А вот прочисткой ливневой канализации на этой же дороге занимаются работники коммунального предприятия «Благоустройство». Во время визита комиссии они лопатами выгребали грязь и мусор из арыка, который проходит параллельно улице Зелинского. Сюда через решетки на дороге стекает дождевая вода. Деньги на эту работу, как отметил директор КГП «Благоустройство» Нурлан Мусипов, в бюджете есть.

— Вы все правильно делаете! – одобрил депутат Толеген Ашимов.

Особенно понравилось народным избранникам то, что подрядчик применил смекалку, заботясь о сохранности нового асфальта. В тех местах, где нет ливневок, он сделал отверстия в нижней части бордюр. Во время дождя через них вода с проезжей части будет утекать на газон.

Дальше комиссия отправилась в Сортировку. Здесь депутаты и общественники оценили качество ремонта двух улиц – Больничная и Гайдара. За первую власти должны заплатить 24,5 миллиона тенге, а за вторую — 36,7 миллиона тенге. К сожалению, здешние подрядчики и технадзор к своей работе отнеслись не так творчески, как их коллеги из «Агродора». Никаких отверстий в бордюрах они выпиливать не стали.

— Откровенно говоря, я не вижу, что вода будет с дороги куда-то уходить, — сказал депутат Булат Кенжин. – Она будет стоять.

С ним согласился коммунист Александр Зевахин.

— Сделаете нормальный сток! – потребовал член Общественного совета Олег Абаев.

— Зачем? Вода будет уходить в канализационную насосную станцию, — махнул рукой в сторону инженер технадзора. — Она находится напротив нас, за улицей Серова.

Общественники ему на слово не поверили. Они прошлись по отремонтированной дороге и заметили, что она возвышается над уровнем фундамента домов. А это значит, что вся вода с проезжей части во время дождя будет литься во дворы и топить подвалы. Такой довод комиссия озвучила в лицо подрядчику, однако он продолжал настаивать на своем. В это время к ним подошел местный житель. Он подтвердил опасения общественников. В итоге подрядчик сдался и пообещал сделать канавы для того, чтобы отвести воду к деверьям и траве.

Кроме того, депутаты и общественники поинтересовались качеством бордюр. Ведь во время прошлого визита они заметили, что они имеют сколы и крошатся. Тогда от технадзора потребовали сделать экспертизу. И что в итоге?

— Мы приостановили работы и сдали бордюры в лабораторию, — рассказывает инженер технадзора. – Ждали результата 28 дней. С третьего раза нам показало, что бордюры проходят по качеству. Меняли только те, где были сколы и трещины.

Покинув Сортировку, комиссия двинулась в Майкудук. Депутатам и общественникам показали почти готовую улицу Лиговскую, которая начинается от улицы Карла Маркса и заканчивается железнодорожным переездом. Работу здесь делала фирма «РСУ по ремонту дорог». Она бюджету города обойдется в 48 миллионов тенге.

К качеству у комиссии претензий не было. Ее участников приятно удивило то, что подрядчик решил за свой счет укрепить обочины. Он отсыпает их снятым с этой же дороги асфальтом, а потом его утрамбовывает. Это дороже, но компания пошла на дополнительные затраты сознательно.

— Мы отсыпаем обочины для того, чтобы кромка асфальта не ломалась, когда машины съезжают на обочину, — объяснил заместитель директора ТОО «РСУ по ремонту дорог» Андрей Андриюк. – Хотя сметой этот вид работ не предусмотрен. Понимаете, мы заинтересованы в том, чтобы сберечь дорогу. Потому что несем гарантийные обязательства в течение 36 месяцев.

В целом депутаты и общественники остались довольны качеством ремонта дорог. В связи с этим после объезда руководитель отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог Шолпан Жусупова дала распоряжение своим подчиненным принимать у подрядчиков их работу и перечислять им деньги.