Интернет-пользователь утверждает, что снял колибри на клумбе в Темиртау (видео)

Орнитолог Светлана Пилюк: «Да это же просто глупость!»

Некто Абай Жакыпов опубликовал вчера видеоролик с миниатюрным существом, напоминающим самую маленькую в мире птицу. Крылатое создание стремительно передвигается от цветка к цветку. Разобрать очертания его тела сложно. Однако нечто вроде хоботка на голове явно напоминает острый длинный клюв, с помощью которого существо собирает нектар.

Карагандинский орнитолог Светлана Пилюк:

«Подобная информация уже появлялась в печати года три назад. Тогда тоже пытались доказать, что в Темиртау появились колибри. Но это, конечно же, просто «утка»!» В Темиртау нет такого количества цветов, чтобы колибри смогла наесться! Она съедает в день в два раза больше, чем весит. К тому же довезти эту птицу из Америки нереально. Ведь она должна постоянно питаться и двигаться. Ее нужно все время обогревать. Кроме того, требуются документы на вывоз. А если учесть, что в Казахстане нет ни одного специалиста по колибри, делаем однозначный вывод о том, что законной перевозки быть не могло. Нелегальная перевозка, когда птица спрятана в каком нибудь застенке между дверцами шкафа тоже невозможна — птица бы просто умерла в таких условиях».

Внимательно рассмотрев видео, Светлана Борисовна сделала вывод, что сотовый телефон зафиксировал насекомое. «Эта самая «колибри» меньше бутона. Настоящая колибри — маленькая птица, но не настолько! То, что мы видим, — обыкновенная бабочка-бражник. Бражники очень распространены в Казахстане. Они достаточно крупные, с мощным телом и узкими вытянутыми крыльями. Глаза у них круглые, голые, часто прикрыты сверху хохолком из удлинённых чешуек. Хоботок обычно очень длинный, превышает в несколько раз длину тел. Брюшко покрыто прилегающими чешуйками, собранными на конце в виде кисточки или широкой щетки».

На самом деле, многие путают бражников с колибри, даже иногда так и называют – бабочка-колибри. Бражник имеет много схожих с колибри характерных особенностей. Он так же, как колибри, питается нектаром, порхая и зависая над цветами. Его крылья могут двигаться столь же быстро, издавая при этом низкий жужжащий шум.

Бражника на опубликованном видео можно опознать по двум растущим на голове усикам- антеннам, которые однозначно отсутствуют у птицы.