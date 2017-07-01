К; услугам путешественников будет микроволновка, холодильник и кондиционер
Эту приятную новость сообщает пресс-служба комитета транспорта. Еще в 2016 году был принят закон, изменивший механизм государственного субсидирования железнодорожных пассажирских перевозок. Благодаря этому появились законодательные основы для привлечения инвестиций на обновление парка пассажирских вагонов.
Согласно договорам финансирования, заключенным по новым условиям, перевозчики отныне должны обеспечивать больше комфорта для своих клиентов. Так, уже на половину обновлен парк вагонов, курсирующих в составе поезда № 327/328 сообщением Костанай – Караганды.
Мероприятия по обновлению также коснулись и поезда № 43/44 сообщением Костанай – Алматы, на который ранее поступали многочисленные жалобы со стороны пассажиров. Так, состав поезда обновлен 14 плацкартными вагонами и до конца 2017 года будет пополнено еще 6 новыми вагонами.
Новые вагоны оборудованы системой контроля, диагностики и управления вагоном, кондиционированием воздуха, вакуумными биотуалетами, системой пожаротушения, холодильником и микроволновой печью. Также для удобства пассажиров имеются индивидуальные источники электропитания.
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Состав обновлен на 14 вагонов, куда они делись? Пустите их на Балхаш, пусть они будут старыми, без кондиционера, без микроволновки и холодильника, но главное БУДУТ. Пустите любые вагоны. Президент же указал на необходимость развития туризма.
sun
01 июля, 2017 в 11:56
Один день проживания на Балхаше с человека обходится как номер на двоих в Тае 4*
Поезда не на Балхаш надо — а в Бангкок
KO
01 июля, 2017 в 12:53
Осталось только пассажиров научить всем этим пользоваться. Особенно не вставать ногами на унитаз и не гадить мимо него. Ну а мужчинам хочется пожелать меткости! И чистую пару носок в дорогу!
Я
01 июля, 2017 в 12:24