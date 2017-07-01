В Индию можно летать из Астаны!

Открывается новый международный авиарейс

Уже завтра, 2 июля 2017 года, состоится открытие нового международного рейса по маршруту Астана – Дели – Астана авиакомпании «Эйр Астана». Теперь туристам из Караганды больше не нужно по 12 часов тратить на то, чтобы добраться до Алматы. Время поездки к аэропорту значительно сокращается.

Рейс, связывающий столицы Казахстана и Индии, будет выполняться трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Открыт он был благодаря поручению главы государства, который распорядился о том, чтобы транзитного пассажиропотока через нашу страну увеличился к 2020 году аж в четыре раза.

Отметим, что за последние семь лет транзитный авиа пассажиропоток увеличился в 20 раз. Одним из перспективных направлений транзитных пассажиров является маршрут из Индии в страны СНГ через Казахстан.

Напомним, что рейсу Алматы – Дели – Алматы авиакомпания «Эйр Астана» выполняет с 2004 года.