Открывается новый международный авиарейс
Уже завтра, 2 июля 2017 года, состоится открытие нового международного рейса по маршруту Астана – Дели – Астана авиакомпании «Эйр Астана». Теперь туристам из Караганды больше не нужно по 12 часов тратить на то, чтобы добраться до Алматы. Время поездки к аэропорту значительно сокращается.
Рейс, связывающий столицы Казахстана и Индии, будет выполняться трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Открыт он был благодаря поручению главы государства, который распорядился о том, чтобы транзитного пассажиропотока через нашу страну увеличился к 2020 году аж в четыре раза.
Отметим, что за последние семь лет транзитный авиа пассажиропоток увеличился в 20 раз. Одним из перспективных направлений транзитных пассажиров является маршрут из Индии в страны СНГ через Казахстан.
Напомним, что рейсу Алматы – Дели – Алматы авиакомпания «Эйр Астана» выполняет с 2004 года.
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Ребят, да вы бредите. «не нужно по 12 часов тратить на то, чтобы добраться до Алматы», я открою вам секрет страшный, и раньше не надо было тратить, был рейс «Астана-Алматы-Дели», те кто хотел сэкономить 10-15 тыс. ехали в Алматы поездом и оттуда летели. Сейчас открывают прямой рейс «Астана-Дели», но посмотрим какая будет на него цена, а то окажется что рано радуетесь, и так и останется выгоднее ехать в Алматы и оттуда лететь.
Вообще в сути дела не разобравшись пишут какие то восторги
Александр
01 июля, 2017 в 11:14
Зашел на сайт посмотрел цены на осень у них.
Астана-Дели-Астана минимальная цена 90тыс, но это в единичные дни, в основном цена 110-130тыс
Алматы-Дели-Алматы на все дни одна цена 85тыс.
Что и требовалось доказать.
Александр
01 июля, 2017 в 11:27
Вам же ясно написали — по поручению главы государства увеличить пассажиропаток в 4 раза! Скоро откроют прямые рейсы а какую нибудь Уганду или Конго и будут радоваться! Объясните, мне как глава государства может диктовать частной авиакомпании куда открывать рейсы, без учета экономической составляющей?
?
01 июля, 2017 в 12:47