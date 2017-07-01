Место аварии объеязжают по степи
Авария произошла сегодня, около шести часов утра в недалеко от Кызылки Шетского района. Фура с прицепом, груженная луком, перевернулась прямо поперек трассы, перегородив движение.
30 тонн овощей, которые должны были попасть из Жамбыльской области в Астану, не рассыпались. На асфальте валяется лишь пара сеток с корнеплодами.
По словам водителя, причиной происшествия стал надлом оси, соединявшей прицеп с фурой. К счастью, в результате опрокидывания никто не пострадал. Сейчас дольнобойщики ждут транспорт с подмогой, чтобы перегрузить лук и отремонтировать фуру.
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объеязжают
あなたの 先輩
01 июля, 2017 в 12:37