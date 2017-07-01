Под Карагандой перевернулась фура с луком (видео)

Место аварии объеязжают по степи

Авария произошла сегодня, около шести часов утра в недалеко от Кызылки Шетского района. Фура с прицепом, груженная луком, перевернулась прямо поперек трассы, перегородив движение.

30 тонн овощей, которые должны были попасть из Жамбыльской области в Астану, не рассыпались. На асфальте валяется лишь пара сеток с корнеплодами.

По словам водителя, причиной происшествия стал надлом оси, соединявшей прицеп с фурой. К счастью, в результате опрокидывания никто не пострадал. Сейчас дольнобойщики ждут транспорт с подмогой, чтобы перегрузить лук и отремонтировать фуру.