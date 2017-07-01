«Приходится давится обидой»

Спецназовцы, покалечившие посетителя кафе, избежали наказания

Следователь управления собственной безопасности прекратил расследование в отношении собровцев, которые избили посетителя кафе. После удара в висок 29-летний Дамир Махмудов оглох на одно ухо. Вдобавок у него защемило лицевые нервы, в результате чего половину лица частично парализовало. Дело собровцев завернули под смешным предлогом. Дескать посетители кафе, случайно попавшие под раздачу, не заметили кто именно из СОБРовцев нанес травму парню.

Об инциденте в жезкаганском кафе «Самая» Новый Вестник» рассказывал в начале февраля. Посетители кафе «Самая» внезапно оказались в центре спецоперации. В заведение ворвались вооруженные люди в масках и скомандовали: «Всем лечь на пол!». Работал СОБР.

Среди посетителей был и Дамир Махмудов. Он, вместе с приятелем, после работы заглянул в кафе. Услышав приказ Дамир, как и другие отдыхающие, упал на пол. После он почувствовал удар в висок и потерял сознание. Очнулся парень в луже собственной крови, когда все уже закончилось.

— Когда муж очнулся и встал, он подошел к человеку в маске и спросил: «За что вы меня ударили? Что я такого сделал? Я же без сопротивления лег»? Ему ответили: «Извини, братишка! Ты просто оказался не в то время, не в том месте». СОБРовец похлопал его по плечу и сказал: «Дай мне свой номер, я тебе завтра позвоню, если что надо – помогу»! – рассказывает супруга пострадавшего АйжанАгибаева.

Дамир поехал домой. Айжан увидела мужа и ужаснулась. Одна сторона его лица как будто опустилась, и он был весь в крови. Глаз заплыл и не открывался, а из уха шла кровь. Она тут же повезла мужа в больницу. Позже врачи диагностировали у парня закрытую черепно-мозговую травму, ушиб височной доли мозга, посттравматический неврит лицевого нерва справа, сопровождающийся частичным лагофтальмом (неполное закрытие глаза), контузию левого глаза, перфорацию барабанной перепонки, осложнившуюся посттравматическим отитом. Прямо в больницу Айжан вызвала полицию. Ее супруг написал заявление. Управление собственной безопасности начало расследование инцидента. Собровцев подозревали в «Превышении должностных полномочий». Выяснилось, что в тот вечер в полицию поступила информация о драке в кафе. В результате спецоперации задержал восемь человек. У одного из них нашли марихуану

Дамир Махмудов был без сознания и не знает, что происходило в кафе. В деталях события того вечера позже Айжан Агибаевой описала хозяйка заведения. По ее словам, спецназ вел себя грубо, с гражданскими особо не церемонился.

— Собровцы устроили там настоящий беспредел! -говорила Айжан. — Когда они залетали, на их пути оказался шашлычник. Его ударили прикладом по голове. Девушку-клиентку прижали столом к стене и обматерили, потому что она пыталась снять все происходящее на видео. Посудомойщицу лет 60, которая как раз выходила на улицу, чтобы забрать шашлык, швырнули в снег. Пожилая женщина сидела в снегу 15- 20 минут! По словам хозяйки кафе, спецназ беспардонно залетел на кухню и без всяких объяснений начал избивать ее мужа. На колени к отцу кинулась его десятилетняя дочь. Девочка стала умолять их, чтобы не били папу. Так они швырнули ребенка о стену!

Слова хозяйки кафе Айжан Агибаева записала на телефон. Девушка боялась, что владельцы кафе откажутся от своих слов. По словам Агибаевой, все так и получилось. Недавно жезказганцы узнали, что дело спецназа закрыли потому, что никто из свидетелей не видел, кто конкретно ударил Махмудова. Семья получила официальное постановление, подписанное старшим следователем УСБ. Вот что сказано в документе.

-Начальник ОПЭ УВД Жезказгана М. показал, что 27 января около 20.00 к нему поступила информация от источника о том, что в кафе «Самая» будет драка с применением оружия. В целях предотвращения тяжких последствий и задержания возможных подозреваемых выехало 10 сотрудников СОБР. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны восемь человек. У задержанного Д. было изъято зеленое вещество со специфическим запахом. Указанные факты были зарегистрированы. Кроме того, в тот день он находился в здании УВД и видел на первом этаже ранее ему незнакомого парня, позднее узнал его как Махмудова, который что-то писал на листе бумаги. В последующем узнал, что он подает заявление на сотрудников полиции, которые якобы в ходе мероприятия нанесли ему телесные травмы. При этом он к нему не подходил и не уговаривал его не писать заявление на полицейских и не предлагал ему деньги на лечение. Также в настоящее время, он не помнит, подходил ли к нему Махмудов у кафе и передавал ли свой номер.

Командир жезказказганского взвода СОБР дал ровно такие же показания с одним только дополнением, мол во время спецоперации несколько гражданских проигнорировали требование лечь на пол.

— В целях пресечения противоправных действий на основании статьи 60 закона «О правоохранительной службе» сотрудник СОБРа применил к Махмудову приемы самбо, чтобы он лег на пол. Однако он не знает, кто именно из сотрудников это сделал. Так как в кафе было шумно, многолюдно и все произошло очень быстро. Но травмы Махмудову и другим посетителям кафе никто не наносил, — так описаны показания командира взвода.

Все, кто в тот вечер присутствовал в кафе, сказали, что ничего не видели. Есть в документе и несколько слов о записи разговора между хозяйкой кафе и супругой пострадавшего Айжан Агибаевой. Эту улику следователи УСБ признали незаконной, так как запись производилась без согласия женщины.

Айжан Агибаева категорически не согласна с тем, что дело закрыли. По ее мнению, если не нашли виновного, то нужно было наказать ответственного за ту спецоперацию полицейского.

— Если не видели сотрудника, почему бы не наказать начальника той спецоперации, который при очной ставке, якобы, впервые нас видел? – возмущается Айжан Агибаева. — На днях прогуливаясь по городу с супругом, мы встретили того начальника. Он встал у нас на пути и высокомерно сказало: «Ну и что вы добились, что вы мне сделаете»? А что мы сделаем? Приходится давиться обидой, мириться с несправедливостью. Может где-то и есть отважные и честные сотрудники полиции, которые действительно в поте и крови работают во благо нашей страны, но наверное, не у нас…