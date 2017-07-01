Бизнесмены надеются, что казахстанцы будут доверять местным брендам

Сегодня в Караганде объявили победителей конкурса «Лучший товар 2017»

Сегодня в Караганде награждали предпринимателей, которые участвовали в конкурсе «Лучший товар 2017». Заявки отправили 87 местных производителей. Торжественная церемония прошла на набережной в Центральном парке. С утра бизнесмены ждали приезда акима области, но вместо него был его заместитель Жандос Абишев. По словам организаторов, цель конкурса -прорекламировать местные товары.

В номинации «Лучшие продовольственные товары» участвовали 18 предприятий области. Победителем стало ТОО «Сарыарқа Нан Қарағанды». За год предприятие открыло более 250 торговых точек в городах и районах области. В ассортименте 85 хлебобулочных изделий.

В номинации «Лучшие товары для населения» участвовали 35 предприятий области. Победителем стало ТОО «Сантехпром», 60 процентов продукции завод отправляет на экспорт.

— Такие конкурсы и выставки важны для предпринимателей, — рассказывает руководитель «Сантехпром» Инна Радченко.- В первую очередь для имиджа, люди больше о нас узнают. Сейчас 60 процентов нашей продукции мы продаём в странах СНГ. Там нас хорошо знают, довольны качеством и ценой. Когда я пришла в фирму, экспорта было ещё больше. Люди должны больше доверять отечественным брендам. Было трудное время, когда предприниматели старались производить много, быстро и дёшево. Сейчас такого почти нет, каждый дорожит своей репутацией. И наоборот, многие стараются улучшить результаты. Всё таки это дело времени, скоро казахстанцы поймут, что и у нас производят качественные товары.

В номинации «Лучшие товары производственного назначения» наградили ТОО «Энергосистемы ЭЛТО». Завод работает с 1963 года и выпускает электротехническую продукцию.

В номинации — «Лучший стартап – START-Тамаша» победило ТОО «Нейрореабилитационный центр «Луч». Центр открылся в начале 2017 года по программе государственно-частного партнёрства. Учреждение оказывает помощь тем, кто пережил инсульты и инфаркты, восстанавливается после операций на головном и спинном мозге, и серьёзных травм.

На самой выставке, было не меньше интересных производителей товаров и услуг. Например, свою продукцию представило частное предприятие «Каримулы Жигер»из Каркаралинского района. Фирма реализовывает кроличье мясо, биомассу и биогумус. Фактически это безотходное производство. Кроличье мясо и шкурки уходят на продажу. Биогумус производят черви, они перерабатывают кроличий помёт, могут питаться картоном и почти всеми органическими продуктами.