Четырёхлетний мальчик выпал из окна

По словам свидетелей, он был без присмотра родителей

Четырёхлетний мальчик выпал из открытого окна на третьем этаже. Инцидент произошёл в 12 микрорайоне Майкудука.

— Вчера из окна выпал мальчик, ему четыре года, врачи скорой помощи доставили его в больницу Макажанова,- сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Айжан Иса.- Медики констатировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы рёбер и различные ушибы. Ребёнок в сознании, прогнозы врачей положительные.

По информации ДЧС Карагандинской области в 2016 году из окон выпали 15 детей, двое из них погибли, 13 госпитализировали.