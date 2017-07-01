По словам свидетелей, он был без присмотра родителей
Четырёхлетний мальчик выпал из открытого окна на третьем этаже. Инцидент произошёл в 12 микрорайоне Майкудука.
— Вчера из окна выпал мальчик, ему четыре года, врачи скорой помощи доставили его в больницу Макажанова,- сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Айжан Иса.- Медики констатировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы рёбер и различные ушибы. Ребёнок в сознании, прогнозы врачей положительные.
По информации ДЧС Карагандинской области в 2016 году из окон выпали 15 детей, двое из них погибли, 13 госпитализировали.
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вот в дтп есть такая юридическая норма (так назовем): мог-ли кто-либо избежать дтп и пофиг что ты ничего не нарушил, но как бы мог избежать дтп. ОК. а если дело касается человеческой жизни, то тут у нас евроценности: никто не обязан никого спасать, но можно быть свидетелем того что ребенок выпал из окна, а родителей и близко не было только я это видел
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02 июля, 2017 в 22:27