Покупателям также предлагают обмен на квартиру, авто или яхту.
Сервис предполагает и рассрочку. К примеру, номера +7 777 777 77 7… можно приобрести за 120 тыс долларов, а номер +7 777 707 77 7… — 39 тыс долларов.
Также «крутой» мобильный номер можно арендовать за 10 тысяч тенге в месяц.
Если клиент очень хочет, но не может позволить купить себе «крутой» номер, предоставляется возможность аренды. При этом, как объяснили агентству, возможна долгосрочная аренда.
«Единственное, на VIP-номера будут иногда позванивать те, кто любят баловаться с телефонными номерами», — заметил собеседник.
Вместе с тем, по его словам, это ничуть не смущает казахстанцев, VIP-номера пользуются большим спросом.
«Дорогие номера продаются, конечно, но реже. В основном покупают номера стоимостью до 250 тыс тенге», — отметил мужчина.
Аренда — 10 000 тг в мес. Скорее всего — ОШИБКА. За 10 000$ в месяц. Т.е. за 3,3 млн. тг. в мес.
сноб
01 июля, 2017 в 16:17
Если он стоит 120000 $, а аренда всего 10000 тенге в месяц, то тогда зачем покупать?
Караганда
01 июля, 2017 в 17:12