Покупателям также предлагают обмен на квартиру, авто или яхту.

Сервис предполагает и рассрочку. К примеру, номера +7 777 777 77 7… можно приобрести за 120 тыс долларов, а номер +7 777 707 77 7… — 39 тыс долларов.

Также «крутой» мобильный номер можно арендовать за 10 тысяч тенге в месяц.

Если клиент очень хочет, но не может позволить купить себе «крутой» номер, предоставляется возможность аренды. При этом, как объяснили агентству, возможна долгосрочная аренда.

«Единственное, на VIP-номера будут иногда позванивать те, кто любят баловаться с телефонными номерами», — заметил собеседник.

Вместе с тем, по его словам, это ничуть не смущает казахстанцев, VIP-номера пользуются большим спросом.

«Дорогие номера продаются, конечно, но реже. В основном покупают номера стоимостью до 250 тыс тенге», — отметил мужчина.