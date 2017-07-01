один из гостей рассказал о своих ощущениях от кумыса.»Немного похож на вкус алкоголя, немного как молоко. Если бы мы жили в такой среде и не было бы колы, мы бы пили кумыс», — заявил он.
Группа гостей из Папуа-Новой Гвинеи, прибывшая на «ЭКСПО-2017» в Астану, попробовала казахскую национальную кухню, познакомилась с беркутами, поговорила на казахском языке, постреляла из лука и узнала о традициях и обычаях нашего народа.
На кадрах иностранцы делятся впечатлениями от посещения Казахстана.
Кроме того, папуасов угостили баурсаками, куырдаком, казы и куртом. В свою очередь, делегаты рассказали о своих напитках, схожих с казахскими.
Помимо этого, иностранцы познакомились с казахским беркутом и узнали о национальных развлечениях, покатавшись на качелях.
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Ну все цель выставки достигнута…
?
01 июля, 2017 в 18:08
Вот и не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться после прочитанного
Milledi
01 июля, 2017 в 18:51
Смеется тот, кто смеется последним. Раньше над индусами и китайцами пытались смеяться, и что получили? Возможно это — инвесторы, будующие владельцы предприятий…
?
01 июля, 2017 в 22:22
Папуас для нас поведал
Кулинарный вкус и смысл —
Если колы нет по средам,
То тогда он пьёт кумыс
.
01 июля, 2017 в 19:26