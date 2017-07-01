На кадрах иностранцы делятся впечатлениями от посещения Казахстана.

Кроме того, папуасов угостили баурсаками, куырдаком, казы и куртом. В свою очередь, делегаты рассказали о своих напитках, схожих с казахскими.

Помимо этого, иностранцы познакомились с казахским беркутом и узнали о национальных развлечениях, покатавшись на качелях.