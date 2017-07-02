Работа Адели Кеутаевой стала лучшей в конкурсе среди молодых ученых на разработку новых формул лекарств из растительного сырья.

«Уникальность проекта заключается в том, что это растение, то есть мы ничего такого химически активного не добавляем. То есть 90 % самого вещества – это все полынь горькая. Раковые клетки перед тем, как расти, они запасают очень много кислорода, а в полыни есть активные вещества, которые убивают, то есть они окисляют этот кислород до такой степени, что клетка рака просто не выдерживает и умирает», — говорит школьница.