«Шахтер» уступил на своем поле «Актобе» 0:2

Переживающие не лучшие времена гранды казахстанского футбола в течение одной недели обменялись выездными победами

«Шахтер» — «Актобе» 0-2

Голы: 24′ Зенькович (с пенальти); 28′ Зенькович

Актюбинцы берут реванш у карагандинцев и зарабатывают первые очки под руководством Муханова.

Хозяева играли неплохо, больше атаковали, смотрелись интереснее, но сами себе привезли два гола и в целом плохо отработали в обороне. В концовке первого тайма «Шахтер» вколотил мяч в сетку, но в спорном моменте арбитр вынес решение в пользу «Актобе» и отменил гол, сославшись на якобы фол на Сидельникове (голкипер гостей).

Во втором тайме «горняки» снова занесли мяч в ворота, но судья встречи вновь был неумолим, зафиксировав офсайд.

Западно-казахстанцы в первой половине встречи просто воспользовались грубыми ошибками хозяев в обороне, реализовав все свои голевые моменты, а во втором тайме спокойно довели дело до победы.