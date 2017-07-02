Переживающие не лучшие времена гранды казахстанского футбола в течение одной недели обменялись выездными победами
Голы: 24′ Зенькович (с пенальти); 28′ Зенькович
Актюбинцы берут реванш у карагандинцев и зарабатывают первые очки под руководством Муханова.
Хозяева играли неплохо, больше атаковали, смотрелись интереснее, но сами себе привезли два гола и в целом плохо отработали в обороне. В концовке первого тайма «Шахтер» вколотил мяч в сетку, но в спорном моменте арбитр вынес решение в пользу «Актобе» и отменил гол, сославшись на якобы фол на Сидельникове (голкипер гостей).
Во втором тайме «горняки» снова занесли мяч в ворота, но судья встречи вновь был неумолим, зафиксировав офсайд.
Западно-казахстанцы в первой половине встречи просто воспользовались грубыми ошибками хозяев в обороне, реализовав все свои голевые моменты, а во втором тайме спокойно довели дело до победы.
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Западно-казахстанцы пишется слитно. Западноказахстанцы. Это раз. Второе. Что за дурацкая карагандинская «восточноевропейская кухня» в рекламе кафешек, ресторанов и летних площадок? Раз восточноевропейская — значит кухня восточных славян с кнедликами, бигосом, драниками и т.д. Восточно-европейская — совсем другое, смысл меняется и всё становится ясным. Захотел сводить подругу на украинский вечер. Хорошо не дошел, предварительно хотел оформить стол. Ответ от местных админов: «Восточноевропейская? Нет, вы неверно поняли. Это значит восточная и европейская». Жертвы вашего ЕНТ. Впору судебный процесс инициировать об обмане потребителей.
Українець
02 июля, 2017 в 22:22