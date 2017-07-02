Про тренинги и не только

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В редакцию «НВ» приходит множество информации о различных тренингах, проводимых просветленными мастерами. И мы, признаться, удивлены обилием тем: тут и семинары по личностному росту, и обучение вумбилдингу, и техника выпекания самсы.

Женские тренинги обещают постижение науки сексуальности, а главное, проведение таких тренингов окружено загадкой. Интересно было бы знать, каким образом 30 женщин, собравшихся в одном помещении, постигают науку сжатия интимных мышц?

Развелось немало и духовных учителей, и все непременно жаждут рассказать вам как соединяться с космосом, иначе как же вы будете без космической энергии жить. Все эти энергетические центры, чакры, ауры непрерывно вдалбливаются людям в головы. Нет ничего проще чем сыграть на неизведанном, ведь если что-то не доказано, не значит что этого нет. Нам обещается раскрытие сверхспособностей и исцеление ото всех болезней.

Особняком стоят мастера вырезания по дереву, выпекания самсы, разведения кактусов и тому подобная дичь. Такое ощущение, что каждый, кто хоть в чем-то проявил себя, считает своим долгом научить остальных как строить дома из спичек. Людям ведь и правда не хватает именно твоей науки, мастер!

Ну и классика жанра: вчера я еще был обычным дворовым пацаном, а сегодня я успешный бизнесмен! Приходите на мой бизнес-тренинг всего за 10 000 тенге, и вы узнаете как заработать миллион. (То-то я смотрю, чего все вдруг миллионы зарабатывать стали?)

