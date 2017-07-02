В Караганде прошел Яркокросс

Фоторепортаж

Алоха, яркокросс 2017!

Вчера, 2 июля, в Цетральном парке г.Караганда прошло самое яркое событие года – ЯРКОкросс. В этом году мероприятие было посвящено гавайской тематике, именно поэтому в названии фигурирует слово «Алоха», что с гавайского означает «Привет».

ЯРКОкросс является благотворительным проектом Республиканского Общественного Объединения «PosadiDerevo.KZ», и на вырученные деньги с продажи билетов осенью проходит посадка деревьев. Мероприятие обычно проходит в 4 городах Казахстана: Алматы, Караганде, Астане и Шымкенте.

«НВ» удалось побывать на этом праздничном мероприятии и взять интервью у главного организатора проекта – Александры Комлевой.

— Как начинался ЯРКОкросс?

— ЯРКОкросс начался с одной сумасшедшей идеи провести фестиваль красок в Алматы. Собралась наша организационная группа, небольшая и мы решили провести, абсолютно не ожидали, что ЯРКОкрсс в Алматы наберет более 1000 человек, фактически, никакой рекламы мы этому мероприятию даже не давали. Это было в 2013 году.

— Сколько человек сегодня присутствует?

— По нашим подсчетам, сегодня мы ожидаем порядка полутора тысячи человек, посмотрим как получится, потому что регистрация продолжается.

— Из чего делается краска?

— А это секрет!

— А в каком году на ЯРКОкросс было больше всего человек?

— Этот год у нас рекордный по всем показателям.

— А где будут сажать деревья на вырученные деньги с билетов?

— Деревья будем сажать по проспекту Шахтер.

— Можешь ли ты вспомнить какие-то забавные моменты, связанные с ЯРКОкросс?

— В этом году вот у нас забавный момент был – в Алматы мы устанавливали бассейн, там по колено воды было набрано, и мы не ожидали что он будет пользоваться такой популярностью, люди с разбега закидывали туда друг друга, было очень весело и немножко страшно за безопасность людей, но это было в общем забавно!

— Спасибо большое, Александра, мы желаем вам весело провести время сегодня!