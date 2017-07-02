Фоторепортаж
Алоха, яркокросс 2017!
Вчера, 2 июля, в Цетральном парке г.Караганда прошло самое яркое событие года – ЯРКОкросс. В этом году мероприятие было посвящено гавайской тематике, именно поэтому в названии фигурирует слово «Алоха», что с гавайского означает «Привет».
ЯРКОкросс является благотворительным проектом Республиканского Общественного Объединения «PosadiDerevo.KZ», и на вырученные деньги с продажи билетов осенью проходит посадка деревьев. Мероприятие обычно проходит в 4 городах Казахстана: Алматы, Караганде, Астане и Шымкенте.
«НВ» удалось побывать на этом праздничном мероприятии и взять интервью у главного организатора проекта – Александры Комлевой.
— Как начинался ЯРКОкросс?
— ЯРКОкросс начался с одной сумасшедшей идеи провести фестиваль красок в Алматы. Собралась наша организационная группа, небольшая и мы решили провести, абсолютно не ожидали, что ЯРКОкрсс в Алматы наберет более 1000 человек, фактически, никакой рекламы мы этому мероприятию даже не давали. Это было в 2013 году.
— Сколько человек сегодня присутствует?
— По нашим подсчетам, сегодня мы ожидаем порядка полутора тысячи человек, посмотрим как получится, потому что регистрация продолжается.
— Из чего делается краска?
— А это секрет!
— А в каком году на ЯРКОкросс было больше всего человек?
— Этот год у нас рекордный по всем показателям.
— А где будут сажать деревья на вырученные деньги с билетов?
— Деревья будем сажать по проспекту Шахтер.
— Можешь ли ты вспомнить какие-то забавные моменты, связанные с ЯРКОкросс?
— В этом году вот у нас забавный момент был – в Алматы мы устанавливали бассейн, там по колено воды было набрано, и мы не ожидали что он будет пользоваться такой популярностью, люди с разбега закидывали туда друг друга, было очень весело и немножко страшно за безопасность людей, но это было в общем забавно!
— Спасибо большое, Александра, мы желаем вам весело провести время сегодня!
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А они точно к ЛГБТ отношения не имеют?
Санёк
03 июля, 2017 в 01:05
Тут недавно какой-то инстаграмщик выкладывал фоточки разрушающегося моста и задавался вопросом «Где ремонт?»
Вот, пожалуйста, смотрите на эти праздные и инфантильные личности! А ведь тут уже далеко не дети! Кто-нибудь из них способен строить мосты?
Вообщем, свое «ЯРКОЕ» будущее можете смотреть на фоточках… и заранее готовиться к худшему!
Бегать они будут, а мосты строить ни за что!
Ушлепок
03 июля, 2017 в 10:23
Зато ты у нас мостостроитель знатный,)
Какой же ты всё-таки ушлёпок.
03 июля, 2017 в 14:21
В нашем «силикозно-антракозном» краю, любая лишняя пылинка -преступление и агрессия.
Какие такие секреты краски? Их прокуратура проверяла?
Из собственной подземной практики скажу, что попавшее в легкие вытащить практически невозможно.
Печально и стыдно, что при отсутствии своего креатива, люди хватаются за чужой.
Мы не Индия. Мы должны иметь свое лицо, но его пока нет.
ШП
03 июля, 2017 в 13:55
Чушь не несите. Большая часть из того что вы считаете своим, когда то давно было также скопипастено откудато. Предложи лучше шахты все закрыть к примеру, да нефтедобычу тоже нафиг, все это не местый креатив. Занесено из заморских далей.
Александр
03 июля, 2017 в 15:02
Собрались серые недалекие личности, у которых праздник это градус с воблой, и комментируют. Изливают свою желчь, т.к. те, кому вобла и градус неинтересны, по их понятиям занимаются пустым прожиганием жизни. Убогие…
КО
03 июля, 2017 в 15:06
Парк загажен краской! По пешеходным дорожкам невозможно ходить! Супер организаторы собираются убирать за собой? И с кем согласован из властей этот «ЧУДО_ПРАЗДНИК» засыпав парковые пешеходные дорожки???
Иван
03 июля, 2017 в 15:24
Парк загажен краской! По пешеходным дорожкам невозможно ходить! Супер организаторы собираются убирать за собой? И с кем согласован из властей этот «ЧУДО_ПРАЗДНИК» ???
Иван
03 июля, 2017 в 15:25