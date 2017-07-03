На выходных в Караганде во время купания утонули два человека

По сообщению спасателей, карагандинцы были в алкогольном опьянении

Первый несчастный случай произошел 2 июля около половины третьего на Федоровском водохранилище.

-В 14.38 дежурная часть в получило сообщение о том, на Федоровском водохранилище утонул человек. Прибывшие на место спасатели приступили в поискам тела, — информируют в пресс-службе ДЧС области.

В 15.08 на глубине трех метров водолазы обнаружили тело погибшего 34-летнего карагандинца.

Второй несчастный случай произошел около шести часов вечера в тот же день на водоеме, расположенном в микрорайоне «Голубые пруды». Тело 35-летнего карагандинца также нашли на глубине трех метров.

Спасатели сообщают, что оба купались в нетрезвом виде и в запрещенных местах.