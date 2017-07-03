По сообщению спасателей, карагандинцы были в алкогольном опьянении
Первый несчастный случай произошел 2 июля около половины третьего на Федоровском водохранилище.
-В 14.38 дежурная часть в получило сообщение о том, на Федоровском водохранилище утонул человек. Прибывшие на место спасатели приступили в поискам тела, — информируют в пресс-службе ДЧС области.
В 15.08 на глубине трех метров водолазы обнаружили тело погибшего 34-летнего карагандинца.
Второй несчастный случай произошел около шести часов вечера в тот же день на водоеме, расположенном в микрорайоне «Голубые пруды». Тело 35-летнего карагандинца также нашли на глубине трех метров.
Спасатели сообщают, что оба купались в нетрезвом виде и в запрещенных местах.
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А спасатели судебно-медицинскую экспертизу экспертизу проводили, да? Вообще то это не их функция, али я не прав?
михалыч
04 июля, 2017 в 15:23