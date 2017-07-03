Назарбаев рассказал о своем любимом празднике

По признанию Президента РК, более других праздников он любит День Астаны.

Президент Казахстана рассказал зарубежным дипломатам о своем любимом празднике. В ходе встречи с главами дипломатических миссий в Акорде Нурсултан Назарбаев признался, что его самый любимый праздник – день рождения казахстанской столицы, передает Today.kz.

«Мы встречаемся накануне очень светлого, любимого казахстанцами и мной лично праздника – дня Астаны, столицы», — заявил Назарбаев.

Он отметил, что «за очень короткое время Астана стала гордостью не только всех казахстанцев, но и восхищает наших иностранных гостей».

«Нам, конечно, это очень приятно», — подчеркнул Глава государства.

«Сегодня Астана очень сильно украсилась и своим гостям показывается во всей своей красоте. Участие в EXPO-2017 многочисленных делегаций, гостей, туристов еще больше сделает узнаваемой нашу столицу Астану, где мы живем, и вы вместе с нами живете. Поздравляю вас с этими праздниками», — заключил Президент РК.

День столицы в Казахстане отмечается 6 июля. В этот же день отмечает свой день рождения и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Ранее в ходе встречи казахстанский лидер рассказал о наступлениикритического рубежа в мировой политике. Он также поделился мнением, что в случае глобального столкновения, победителей в нем не будет.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев призвал глав дипломатических миссий содействовать притоку иностранных инвестиций в экономику РК.