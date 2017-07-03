По подозрению в хранении наркотиков задержан сотрудник акимата Темиртау

В его машине нашли марихуану

29 июня правоохранительными органами по подозрению в хранении наркотиков в особо крупных размерах задержан главный специалист отдела организационного обеспечения аппарата акима города Темиртау, — сообщает темиртауская газета «Зеркало».

Этот отдел акимата занимается планированием работы акимата и главы города, аппарата акима, организует проведение совещаний, отчетных встреч акима перед населением, других мероприятий с участием акима города и так далее.

Молодого человека задержали в его машине, где и была обнаружена марихуана весом, достаточным, чтобы говорить об особо крупных размерах. В отношении специалиста возбуждено уголовное дело по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

Специалист акимата задержан на 72 часа. Ожидается, что в ближайшее время в отношении него будет избрана мера присечения.