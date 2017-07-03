Президент РК отметил возросшую актуальность инициативы исламского примирения.
Об актуальности инициативы исламского примирения и позиции Казахстана на мировой арене, как честного брокера, в ходе встречи с главами дипломатических миссий, аккредитованных в РК, рассказал Нурсултан Назарбаев.
«Вовлеченность в миротворческие процессы – это суть нашей внешнеполитической стратегии на десятилетия вперед. Казахстан всегда был и остается беспристрастной страной, способствующей мирным переговорам между конфликтующими сторонами. Мы – так называемый честный брокер. Так было, как вы знаете, на юго-востоке Украины, что привело в итоге к первому успешному заключению пакета минских соглашений. Мы внесли важный вклад в налаживание отношений между Россией и Турцией после возникшего острого кризиса. Мы готовы и далее предоставлять площадку для проведения международных встреч по Сирии. Астанинская площадка уже доказала свою эффективность. Правительство и вооруженная оппозиция (Сирии — Прим. автора) смогли донести свою точку зрения до оппонентов и, самое главное, вести переговоры и согласовать конкретные шаги. В результате впервые были прекращены военные действия. Надеемся, что встречи, которые намечены в Астане 4-5 июля будут такими же эффективными, как предыдущие», — сказал Нурсултан Назарбаев.
«В этой связи мы выступаем за деэскалацию, нормализацию ситуации в регионе Персидского залива. В сложившихся условиях возрастает актуальность, выдвинутой мной совместно с Президентом Турции Эрдоганом инициативы об исламском примирении. Это важно не только для арабских, исламских государств, но и для всего мира – это наш общий субрегион. Важным звеном налаживания диалога между исламскими государствами может стать предстоящий 10-11 сентября в Астане первый саммит Организации исламского сотрудничества по науки и технологиям. Я пригласил всех глав исламских стран принять участие», — добавил Назарбаев.
Он отметил, что Казахстан призывает политических и религиозных деятелей мира наращивать совместные усилия в поисках ответа на глобальную угрозу межрелигиозной розни.
«Проведение в следующем году в Астане VI очередного Cъезда лидеров мировых и традиционных религий станет нашим модернизационным вкладом в развитие диалога религиозных лидеров, политических деятелей во имя мира и развития», — резюмировал Президент HR.
Напомним, в Акорде проходит встреча Нурсултана Назарбаева с главами дипломатических миссий. Выступая перед собравшимися, Президент РК поделился опасениями о наступлении критического рубежа в мировой политике, а также высказал мнение о глобальном столкновении без победителей. Кроме того, он призвал дипломатов содействовать притоку иностранных инвестиций в экономику РК.
Источник: Today.kz
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Вообщето в ООН была статья о не приемствености правительства которое захвотило власть в результате революции и не политического свержения действующей власти
Сейчас США и Европа не только сотрудничает с нацистскими провительствами захватившими власть в результате кровавых госпереваротов но и является организатором этих переворотов
В Казахстане сейчас паника что Россия может захватить територии Казахстана
И усилинно все передается в аренду Европе США и Китаю для ослабления влияния России
Вопрос а почему не национализировать и не распоряжеться нашими богадствами самостоятельно
Да мы не можем производить высокотехнологичное обоудования
Но мы можим производить мясо и хлеб то без чего не может жить не один человек в мире и диктовать цены на эти товары на внешнем рынке
Какого черта наша экономика строится с рамчета стоимости энергетического сырья которое обесценивается блогодаря развитию альтернативной энергетики
ХЛЕБ всему голова и Касахстан сегодня может хлебом диктовать условия содружества всему миру
Но что делает Казахстан продает хлеб за безценок за границу
Это приведет к гражданской войне ближайшие семь лет
Нельзя ущемлять прова своего народа ради выгоды иностранцам
vas
04 июля, 2017 в 09:53
Президент Казахстана не освоил урок из Киевских событии
И Турецких
На этих двух примерах прещиденту Казахстана надо было увидеть что если призиднт не уважает мвоих гоаждан его легко свергнут как только он станет не угодным западу и европе
А заподу и европе можно угодить только высокими налогами и низким социальным уровнем населения
Но то вызовет не доверие к президенту у народа и именно этим запад и европа будут шантпдировать и шантадируют президента
Думаете события в Жанааземе не влияют на политические события в Казахстане сегодня влияют
Потому что эти события за протоколированны ЦРУ на многих видеопротоколах
И в любой момент в Мировых СМИ могут зарваться бомбой и предоставиться доказательством диктатуры и тирании скрытой от мирового собщества
И начнутся у нас майданы КЗ и понисут железные птицы НАТО семя димократии в виде авиабомб
Что сейчас президент Казахстана делает чтоб не допустить гражданской войны не чего
Он вместо того чтоб сплатить народ Казахстана и вернуть доверие к себе
Надеится что США и Европа не свергнут его руками не довольного народа Казахстана в обмен на приодные энергитические ресурсы
Как это было на Украине и как это пытались сделать в Турции
Призедент Казахстана сильно ошибается
Агентура спец служб США уже вовсю развернули деятельность на подрыв доверия народа к провительству РК
Суды судят не позаконам СМИ об этом трубят а с стороны призидента не какой реакции
Зато в людях злость начинает закипать
Сильный развитый Казахстан связанный с Россией договором о военном сотрулничнстве
Европе и США не нужен
Расторгнуть этот договор человек в здравом уме ради своих детей не за что не решится
По этому США разработали план госсударственого переворота в Казахстане и захвата власти националистами которые не задумваясь о последствиях расторгнут дружественые отношения с Россинй получат политтческое убежище США и в Европе и развяжут руки США и европе для начала третей мироой воины
С окруженой Россией НАТО со всех сторон
Реализация этого плана пентагонам намеченна не позже 2024 года до гроажданской войны в Казахстане и начале третей мировой по сценарию НАТО у нас осталось всего 7-лет
vas
04 июля, 2017 в 15:04