Назарбаев о миротворчестве: Казахстан – честный брокер

Президент РК отметил возросшую актуальность инициативы исламского примирения.

Об актуальности инициативы исламского примирения и позиции Казахстана на мировой арене, как честного брокера, в ходе встречи с главами дипломатических миссий, аккредитованных в РК, рассказал Нурсултан Назарбаев.

«Вовлеченность в миротворческие процессы – это суть нашей внешнеполитической стратегии на десятилетия вперед. Казахстан всегда был и остается беспристрастной страной, способствующей мирным переговорам между конфликтующими сторонами. Мы – так называемый честный брокер. Так было, как вы знаете, на юго-востоке Украины, что привело в итоге к первому успешному заключению пакета минских соглашений. Мы внесли важный вклад в налаживание отношений между Россией и Турцией после возникшего острого кризиса. Мы готовы и далее предоставлять площадку для проведения международных встреч по Сирии. Астанинская площадка уже доказала свою эффективность. Правительство и вооруженная оппозиция (Сирии — Прим. автора) смогли донести свою точку зрения до оппонентов и, самое главное, вести переговоры и согласовать конкретные шаги. В результате впервые были прекращены военные действия. Надеемся, что встречи, которые намечены в Астане 4-5 июля будут такими же эффективными, как предыдущие», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также высказался по поводу политической напряженности вокруг Катара.

«В этой связи мы выступаем за деэскалацию, нормализацию ситуации в регионе Персидского залива. В сложившихся условиях возрастает актуальность, выдвинутой мной совместно с Президентом Турции Эрдоганом инициативы об исламском примирении. Это важно не только для арабских, исламских государств, но и для всего мира – это наш общий субрегион. Важным звеном налаживания диалога между исламскими государствами может стать предстоящий 10-11 сентября в Астане первый саммит Организации исламского сотрудничества по науки и технологиям. Я пригласил всех глав исламских стран принять участие», — добавил Назарбаев.

Он отметил, что Казахстан призывает политических и религиозных деятелей мира наращивать совместные усилия в поисках ответа на глобальную угрозу межрелигиозной розни.

«Проведение в следующем году в Астане VI очередного Cъезда лидеров мировых и традиционных религий станет нашим модернизационным вкладом в развитие диалога религиозных лидеров, политических деятелей во имя мира и развития», — резюмировал Президент HR.

Напомним, в Акорде проходит встреча Нурсултана Назарбаева с главами дипломатических миссий. Выступая перед собравшимися, Президент РК поделился опасениями о наступлении критического рубежа в мировой политике, а также высказал мнение о глобальном столкновении без победителей. Кроме того, он призвал дипломатов содействовать притоку иностранных инвестиций в экономику РК.

Источник: Today.kz