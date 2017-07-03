«Это ведь лицо нашего города!»
Сегодня общественный совет Караганды решил проинспектировать Центральный парк. Совершив рейд, они нашли немало проблем. В их числе непригодные для использования или закрытые туалеты, разбитые плитки на тротуаре и грязный фонтан.
Био-туалетов, по словам главного инженера управления парками Талгата Смаилова, в парке около десяти. Наткнувшись на один из них, общественники пришли в ужас. Картина и в самом деле устрашающая. Разбросанный мусор внутри туалета и запах, исходящий от него, напрочь отбивает желание заглядывать внутрь.
В марте этого года аким Караганды пообещал, что в центральном парке культуры и отдыха построят два стационарных общественных туалета. Талгат Смаилов заверил: в парке действительно работают три общественных туалета. Вот только первый туалет, который общественники встретили возле кафе напротив озера, был закрыт. Второй располагается позади детской площадки у озера. Председатель совета Кабдыгали Оспанов решил лично заглянуть внутрь и ужаснулся. Помещение оказалось грязным, неряшливым. Возможно, он мог бы увидеть больше проблем, но работающая там женщина, быстро выпроводила его за дверь и закрыла помещение изнутри.
-Мы только открылись! Я не успела ещё здесь прибраться, – заявила она.
А «открылись» они к полудню. Талгат Смаилов пояснил, что частные туалеты открываются в любое удобное для них время. В будние дни, когда в парке мало народу, туалеты могут и вовсе закрываться. Общественникам такой подход не понравился. По их мнению, управление парками должно заключать договор с предпринимателями. Три стационарных туалета обязаны работать по графику, а не когда захочется их владельцам.
— Туалеты, переданные частным предпринимателям, по моему мнению, это хорошо. Государство ведь не резиновое и содержать все туалеты не может. А график работы мы обязательно наладим. В скором времени на дверях стационарных туалетов будут вывешены часы работы, – пообещал главный инженер.
Состоянием воды в фонтане каскада общественники тоже недовольны. На неприятные запахи от озера и фонтана частенько приходят жалобы от жителей города.
— Это ведь лицо нашего города! – возмутился общественник Тимур Сайфуллин. — Так не должно быть. Вода в фонтане каскада мутная, похожа на болото. Скоро нас ждет праздничный день, а парк к этому совсем не подготовлен.
На что главный инженер управления парками Талгат Смаилов заверил, что фонтан чистился два месяца назад, при его открытии.
— Сейчас чистятся четыре фонтана возле ДКГ. Следующий в графике фонтан Каскада. Завтра же приступят к его очищению. За лето мы должны менять воду в фонтанах три-четыре раза. А запах, на который жалуются жители, якобы исходящий от озера, существует здесь около пяти лет. Но никак не от озера. Это волынская свиноферма. – пояснил Талгат Смаилов.
Завершая рейд, общественники проверили состояние брусчатки и плитки. Тимур Сайфуллин для наглядного примера поднял несколько плиток на Каскадной площади. Все они легко отрываются от земли.
Это ведь тракторы ломают плиту! Своими руками делаете ремонт, и тут же ломаете. Посмотрите, здесь всё нужно переделывать. – возмутился Тимур Сайфуллин.
На что главный инженер управления парка усмехнулся
— Что здесь могут делать тракторы? А брусчатку и плитку мы обязательно поправим до зимы. Эти работы проводятся, конечно же, ежегодно. – ответил он.
Как ни парадоксально, но на выходе из парка нам как раз встретилась тяжелая техника, разъезжающая прямо по брусчатке. Видимо поэтому от ежегодных работ совсем нет толку.
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И что дальше то??
День
03 июля, 2017 в 19:56
А почему Кабдыгали Оспанов во времена время когда он работал в Акимате и действительно мог что-то изменить к лучшему не бегал по парку и не заглядывал в туалеты?
свсвс
03 июля, 2017 в 19:59
А ему тогда о них (об отсутствии туалетов в парке) говорили и не раз!
ig
03 июля, 2017 в 21:38
А-у, совет! Вы прогуляйтесь по скверу со стороны Степных (проспект Республики). Ни один из 4-х фонтанов так и не работает по сей день (на дворе июль!). Повсеместные раскопки коммунальщиков (в прошлом году копали). А сегодня вот ветки обрезали с деревьев (что, сезон наступил?). Остальное увидите сами…
Михалыч
03 июля, 2017 в 20:07
Очень верные замечания, которые видны любому попавшему в парк невооруженным глазом.
Вода мутная потому, что фонтаны чистят безобразно, а озера (малое и большое) не чистят годами совсем.
Плитка фонтана,(которую положили совсем недавно)вся отлетела, как отлетела она везде- (Каздрам театр, ДГК, Музкомедии) -везде, где ее клали (кто принимал работу?).
По этой плитке действительно ходят регулярно трактора, которые набирают из фонтана воду-есть снимки.
Туалетов в парке нет и давно-там надо не три, а 33 стационарных туалета и не понимать этого, значит находится не на своем месте.
Парк оплачивается за счет граждан,он на балансе города, кроме того граждане платят живые, не малые деньги за каждый аттракцион, потому все разговоры о том, что «бюджет не резиновый» -от лукавого.
Гражданам в парке культуре и отдыха должно быть комфортно и в этом главная обязанность руководства парка.
ШПА
03 июля, 2017 в 20:29
А ул Бытовая это не лицо нашего города? А на Проспекте республики, второстепенная дорога, возе степного 1 и 2. Это не лицо нашего города?
Да уш!!!
03 июля, 2017 в 20:40
Зачем нужен этот совет из бывших чиновников и коммерсантов? Ну прошли, покритиковали, дальше что? Что вокруг бардак и убожество всем известно и без них…
?
03 июля, 2017 в 21:21