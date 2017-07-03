Непригодные туалеты, грязный фонтан и разбитая брусчатка в центральном парке

«Это ведь лицо нашего города!»

Сегодня общественный совет Караганды решил проинспектировать Центральный парк. Совершив рейд, они нашли немало проблем. В их числе непригодные для использования или закрытые туалеты, разбитые плитки на тротуаре и грязный фонтан.

Био-туалетов, по словам главного инженера управления парками Талгата Смаилова, в парке около десяти. Наткнувшись на один из них, общественники пришли в ужас. Картина и в самом деле устрашающая. Разбросанный мусор внутри туалета и запах, исходящий от него, напрочь отбивает желание заглядывать внутрь.

В марте этого года аким Караганды пообещал, что в центральном парке культуры и отдыха построят два стационарных общественных туалета. Талгат Смаилов заверил: в парке действительно работают три общественных туалета. Вот только первый туалет, который общественники встретили возле кафе напротив озера, был закрыт. Второй располагается позади детской площадки у озера. Председатель совета Кабдыгали Оспанов решил лично заглянуть внутрь и ужаснулся. Помещение оказалось грязным, неряшливым. Возможно, он мог бы увидеть больше проблем, но работающая там женщина, быстро выпроводила его за дверь и закрыла помещение изнутри.

-Мы только открылись! Я не успела ещё здесь прибраться, – заявила она.

А «открылись» они к полудню. Талгат Смаилов пояснил, что частные туалеты открываются в любое удобное для них время. В будние дни, когда в парке мало народу, туалеты могут и вовсе закрываться. Общественникам такой подход не понравился. По их мнению, управление парками должно заключать договор с предпринимателями. Три стационарных туалета обязаны работать по графику, а не когда захочется их владельцам.

— Туалеты, переданные частным предпринимателям, по моему мнению, это хорошо. Государство ведь не резиновое и содержать все туалеты не может. А график работы мы обязательно наладим. В скором времени на дверях стационарных туалетов будут вывешены часы работы, – пообещал главный инженер.

Состоянием воды в фонтане каскада общественники тоже недовольны. На неприятные запахи от озера и фонтана частенько приходят жалобы от жителей города.

— Это ведь лицо нашего города! – возмутился общественник Тимур Сайфуллин. — Так не должно быть. Вода в фонтане каскада мутная, похожа на болото. Скоро нас ждет праздничный день, а парк к этому совсем не подготовлен.

На что главный инженер управления парками Талгат Смаилов заверил, что фонтан чистился два месяца назад, при его открытии.

— Сейчас чистятся четыре фонтана возле ДКГ. Следующий в графике фонтан Каскада. Завтра же приступят к его очищению. За лето мы должны менять воду в фонтанах три-четыре раза. А запах, на который жалуются жители, якобы исходящий от озера, существует здесь около пяти лет. Но никак не от озера. Это волынская свиноферма. – пояснил Талгат Смаилов.

Завершая рейд, общественники проверили состояние брусчатки и плитки. Тимур Сайфуллин для наглядного примера поднял несколько плиток на Каскадной площади. Все они легко отрываются от земли.

Это ведь тракторы ломают плиту! Своими руками делаете ремонт, и тут же ломаете. Посмотрите, здесь всё нужно переделывать. – возмутился Тимур Сайфуллин.

На что главный инженер управления парка усмехнулся

— Что здесь могут делать тракторы? А брусчатку и плитку мы обязательно поправим до зимы. Эти работы проводятся, конечно же, ежегодно. – ответил он.

Как ни парадоксально, но на выходе из парка нам как раз встретилась тяжелая техника, разъезжающая прямо по брусчатке. Видимо поэтому от ежегодных работ совсем нет толку.