Карагандинец вернул свои деньги за испорченный телефон

Сотка вышла из строя после подводной съемки

За свои права гражданину пришлось бороться целый год. Однако у него хватило терпения и на первую и на вторую инстанцию. И теперь продавец должен вернуть 77 тысяч тенге, заработанные на продаже бракованной сотки, и, кроме того, компенсировать покупателю моральный вред, оцененный судом в 10 тысяч тенге.

Карагандинец купил водонепроницаемый телефон накануне нового, 2015 года. Прямо 31 декабря отправился в магазин и сделал себе дорогостоящий подарок — «Sony D5503» — модель, которая, если верить рекламе производителя, подходит для подводной съемки. Именно на эту особенность и польстился карагандинец. После покупки почти им не пользовался, берег до теплого купального сезона. Каково же было разочарование карагандинца, когда наконец он получил возможность заняться подводной «фотоохотой». При первой же попытке использовать телефон под водой, сотовый стал работать неисправно, а вскоре полностью вышел из строя. Мужчина сразу побежал с претензиями к продавцу, но тот своего старого клиента и слушать не стал. Поскольку гарантийный срок (всего в один месяц) давно истек.

Карагандинцу помогли в обществе защиты прав потребителей «Гарант», которое от имени обманутого покупателя обратилось в суд и легко выиграло дело. Тогда продавец написал апелляционную жалобу. Он пытался доказать, что покупатель сам виноват в порче товара. Зачем было совать его в воду? Кто сказал, что телефон выдержит? Откуда покупатель это взял? Продавец настаивал, что при заключении договора ни слова не сказал о водонепроницаемости телефона.

Однако суд этим доводам не внял. Рекламная информация, содержащаяся на официальном сайте производителя, подчеркивает именно водостойкость модели как одно из его преимуществ. В то же время упаковка товара, как и сам телефон, не содержали информации на казахском либо русском языках, что является грубым нарушением Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей».

Кроме того, Закон защищает интересы покупателя даже после истечения гарантийного срока. Если недостатки товара обнаруживаются в пределах двух лет после покупки, продавец несет за них ответственность – в том случае, если потребитель докажет, что эти самые недостатки возникли еще до покупки.

В случае с протекшим «Самсунгом» именно так и произошло. В итоге апелляционная коллегия оставила решение районного суда без изменений.