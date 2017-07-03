На карагандинском «Арбате» появилось пианино

На нем может сыграть любой желающий

Площадь за торговым домом «Абсолют» в народе уже давно прозвали «Арбатом». В летнее время музыканты поют здесь песни, играют на гитаре, скрипке и даже на саксофоне. А теперь там появилось и пианино. Сыграть на нем может любой желающий.

— Два года назад мне на день рождения подарили пианино. Я училась играть около года, но позже поняла, что это не мое. Тогда я решила продать пианино. Но мама предложила подарить инструмент нашему городу. Мне эта идея понравилась, — рассказала нам карагандинка Валентина Евтухова.

Друзья девушки помогли разукрасить пианино в яркий оранжевый цвет с голубыми и зелеными листьями монстеры. Крупное тропическое растение не случайно стало символом инструмента. Валентина восхищается долголетним растением, которое она выращивает у себя дома. Теперь пианино носит имя «Мистер Монстерео». Инструмент будто ожил в городе. У него даже есть своя страничка в социальной сети. Там он рассказывает о своей насыщенной жизни.

— Меня настроил Дмитрий — самый добрый настройщик пианино в Караганде. Теперь на мне будут играть, — рассказывает музыкальный инструмент.

Конечно, на страничке Мистера Монстерео нашлись и пользователи, осуждающие подобного рода акции в Караганде. Жители боятся за сохранность инструмента в плохую погоду. От дождя инструмент будет спасать чехол. А вот кто защитит его от вандалов?

— Ничто не вечно, и даже наше пианино, — отвечает на этот вопрос девушка. — Но мы надеемся, что инструмент не сломают. Он ведь дарит столько радости и невероятной атмосферы жителям города.

Любая профессия всегда ищет призвания. На пианино играют и самоучки, и профессиональные музыканты. Валентина Евтухова признается: ее сердце ликует, когда музыканты прикасаются к клавишам инструмента.

— Однажды я услышала невероятно красивую игру на инструменте. Какая-то девушка играла с таким упоением! Мы разговорились, — рассказывает Валентина. — Оказалось, что она не смогла забрать инструмент с собой при переезде в новую квартиру. Потом пианистка призналась, что она настолько скучает по музыке, что ей часто снятся сны. По ее эмоциям сразу стало ясно, что нахлынули воспоминания.

На «Арбате» пианино простоит до конца лета. Дальнейшая судьба инструмента станет известна позже.