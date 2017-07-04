Терять время в очередях – вчерашний день, теперь оплатить услуги можно в любое время через интернет.
«Оплачивать коммунальные услуги в интернете удобно и безопасно. Я сама всё оплачиваю на Kaspi.kz».
Как известно, «время – деньги»… Казалось бы, какая связь между этим известным выражением и таким весьма обыденным делом, как ежемесячная оплата коммунальных услуг. И все-таки связь очевидна. Время — самый ценный ресурс, который у нас есть. Зачастую, оплата тех или иных услуг, походы в магазин или на почту связаны с внушительной потерей времени на дорогу и длинные очереди у кассы. Поэтому многие из нас стараются отложить процесс оплаты коммунальных услуг, налогов, госпошлины или штрафов на последний момент. Впрочем, сейчас появилась возможность решить такие проблемы посредством онлайн-сервисов, позволяющих оплатить любую услугу не выходя из дома.
Обработка всех видов платежей потребителей непосредственная задача ТОО «Коммунсбыт». И кому лучше знать обо всех тонкостях оплаты, как не директору этой компании, Валентине Тен.
«Где и как оплачивать счета личное дело каждого, — считает Валентина Егоровна. Например, пенсионеры предпочитают платить за «коммуналку» на почте, ведь комиссия за платежи для них там на порядок ниже, чем в банке. Молодежь и люди среднего возраста оплачивают услуги через интернет. За последний год объем онлайн платежей увеличился на 50%. Причина очевидна. Если вы добросовестный плательщик, то, как минимум, раз в месяц идете в ближайшее отделение банка или почты, чтобы оплатить коммунальные услуги. Все это занимает примерно час вашего личного времени, а иногда затягивается более. В год на оплату услуг, в лучшем случае, вы потратите 12 часов своей жизни. Помимо этого, почтовые отделения и банки не всегда работают по выходным, а потратить час рабочего времени в будний день может позволить себе не каждый. Да и простаивать в очередях, мало кому придется по душе».
По словам директора коммунального предприятия, оплата услуг через интернет имеет огромные преимущества. «Во-первых, — объясняет она, — это просто и удобно. Оплачивать услуги можно в любое удобное время со смартфона или компьютера. Во-вторых, это безопасно. Безопасность информации обеспечена современными средствами защиты. Я сама совершаю оплату с помощью одного из популярных онлайн-сервисов, Kaspi.kz. Этот сайт позволяет очень многие услуги получать удаленно. И, в-третьих, производить оплату за коммунальные услуги вы можете, находясь в любом месте: дома, в офисе, по пути на работу и даже в отпуске. Мне нравится сервис Kaspi.kz, тем, что он отвечает всем моим требованиям. Он удобен и понятен, и, что немаловажно безопасен. После совершения платежа вы получаете квитанцию с печатью Kaspi Bank. Квитанция служит подтверждением совершенного вами платежа и гарантией возврата денег, если платеж не дойдет до получателя. Оплата услуг производится без комиссий и приятным моментом являются бонусы, которые начисляются вам за совершенные платежи».
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каспи конечно тема хорошая, но в конце статьи неплохо бы написать, что статья «на правах рекламы»
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03 июля, 2017 в 09:20
По-моему мне, как нерезиденту КЗ, удобнее всего оплачивать в центре около массива Городского парка, где ваши молодожены на фото и возложение цветов приезжают. Странно лишь, что в самом парке отстроены многоэтажки и автомобилям разрешен въезд.
Українець
03 июля, 2017 в 13:51
Какая разница, резидент — не резидент!!!? Регистрируйся на каспи и плати. Там фамилию не спрашивают. Но лучше свои реквизиты оставить. Чтобы в случае чего, был возврат средств. А гражданин Вы Казахстана, или другой страны. Это неважно.
Да уш!!!
03 июля, 2017 в 19:47
В целом действительно надо поблагодарить банк за внедрение такой услуги! Если сотрудники банка будут читать, то просьба внедрить возможность проверки задолженности по всем услугам, а не по некоторым. И было бы удобно если бы предоплата тоже высвечивалась по всем услугам. А то тем кто привык платить предоплатой приходится платить «вслепую».
fvvfvfv
03 июля, 2017 в 11:26
Оплачиваю через интернет-банкинг Народного банка без комиссии, уже давно я оценила всё преимущество оплаты через интернет, как вспомню раз в месяц отстоять на казпочте мандраж охватывал. Сейчас даже из дома не выхожу.
Ванина
03 июля, 2017 в 11:58
А раньше только за тем и выходили из дома чтобы на казпочте в очереди помандражировать?Ну хоть попутно свежим воздухом дышали. А таперичи,ни,ни…
!!!
03 июля, 2017 в 13:06
Сразу вижу, что пишет лицо мужского пола, скудно мыслите. женщина бы сразу поняла, что имеется ввиду, не выходя из дома оплачиваю коммуналку. Уже не первый раз сталкиваюсь с подобным на полях комментирования и лишний раз убеждаюсь, что не могут широко мыслить мужики
Ванина
03 июля, 2017 в 16:47
Дело не в том как мыслят»мужики» или «бабы»,а в том как тот или иной индивидуум умеет выражать свои мысли.
!!!
03 июля, 2017 в 19:16
В народном нет Караганды Су. Караганды Су портит всю картину как всегда.
Водитель
03 июля, 2017 в 13:10
Народный банк отстой полный
Переходите в Каспи банк
Качество и обьем услуг в много раз выше и выгодней
В банкоматах народного банка огоаничение на снятье минимальной суммы
Если вы в чужом городе протратились а на карте народного банка у Вас 600 тенге Вы эти деньги не снимите
А в Каспи банке этих ограничений нету через банкомат можно даже 200 тенге снять
И к интернет банку в Каспи все счита привязываются автоматически
В народном банке все счита сами посебе
Пополнить карту народного банка проблема еще большая чем снять
vas
03 июля, 2017 в 13:50
А когда они убрали комиссию?
Интересующийся
03 июля, 2017 в 18:12
Месяца три назад. Но платить можно только с карточек Народного — а в Каспи — с любой VISA
KO
03 июля, 2017 в 18:32
Всё верно, очень удобно и Каспи, и Киви, можно без компьютера с телефона оплачивать, когда хочешь и сколько хочешь, да еще без комиссий, +1% с каждого платежа возвращается бонусом на кошелек.
SD
03 июля, 2017 в 13:35
Если есть депозит, больше одного ляма, в этом банке, то +2%.
Да уш!!!
03 июля, 2017 в 20:42
Сейчас возвращают 5% при оплате через мобильное приложение Kaspi.
Dmitriy
03 июля, 2017 в 21:33
При оплате за покупку в их интернет магазине возвращают до 5%. Не вводите людей в заблуждение. Коммуналка и магазин разные весчи.
Да уш!!!
03 июля, 2017 в 22:34
Вова, не вводите людей в заблуждение своим заблуждением. Разработано и запущено мобильное приложение, о чём вещает красочный баннер на главной странице банка. До первого августа этого года со всех коммунальных платежей, произведенных через приложение, возвращается пятипроцентный бонус. Проверено лично.
Фуа-гра
04 июля, 2017 в 10:45
Все преимущества Каспи портит невозможность пополнить его с карты.
Для того что бы оплатить я должен снять с карты деньги и потом опять через терминал их закинуть уже на кошелёк, т.е. перегнать электронные деньги в другие через реальные. Из-за этого не пользуюсь, без комиссии уже и так много кто даёт оплачивать.
SolyariS
04 июля, 2017 в 21:10