Как быстро и удобно рассчитаться за «коммуналку»

Терять время в очередях – вчерашний день, теперь оплатить услуги можно в любое время через интернет.

«Оплачивать коммунальные услуги в интернете удобно и безопасно. Я сама всё оплачиваю на Kaspi.kz».

Как известно, «время – деньги»… Казалось бы, какая связь между этим известным выражением и таким весьма обыденным делом, как ежемесячная оплата коммунальных услуг. И все-таки связь очевидна. Время — самый ценный ресурс, который у нас есть. Зачастую, оплата тех или иных услуг, походы в магазин или на почту связаны с внушительной потерей времени на дорогу и длинные очереди у кассы. Поэтому многие из нас стараются отложить процесс оплаты коммунальных услуг, налогов, госпошлины или штрафов на последний момент. Впрочем, сейчас появилась возможность решить такие проблемы посредством онлайн-сервисов, позволяющих оплатить любую услугу не выходя из дома.

Обработка всех видов платежей потребителей непосредственная задача ТОО «Коммунсбыт». И кому лучше знать обо всех тонкостях оплаты, как не директору этой компании, Валентине Тен.

«Где и как оплачивать счета личное дело каждого, — считает Валентина Егоровна. Например, пенсионеры предпочитают платить за «коммуналку» на почте, ведь комиссия за платежи для них там на порядок ниже, чем в банке. Молодежь и люди среднего возраста оплачивают услуги через интернет. За последний год объем онлайн платежей увеличился на 50%. Причина очевидна. Если вы добросовестный плательщик, то, как минимум, раз в месяц идете в ближайшее отделение банка или почты, чтобы оплатить коммунальные услуги. Все это занимает примерно час вашего личного времени, а иногда затягивается более. В год на оплату услуг, в лучшем случае, вы потратите 12 часов своей жизни. Помимо этого, почтовые отделения и банки не всегда работают по выходным, а потратить час рабочего времени в будний день может позволить себе не каждый. Да и простаивать в очередях, мало кому придется по душе».

По словам директора коммунального предприятия, оплата услуг через интернет имеет огромные преимущества. «Во-первых, — объясняет она, — это просто и удобно. Оплачивать услуги можно в любое удобное время со смартфона или компьютера. Во-вторых, это безопасно. Безопасность информации обеспечена современными средствами защиты. Я сама совершаю оплату с помощью одного из популярных онлайн-сервисов, Kaspi.kz. Этот сайт позволяет очень многие услуги получать удаленно. И, в-третьих, производить оплату за коммунальные услуги вы можете, находясь в любом месте: дома, в офисе, по пути на работу и даже в отпуске. Мне нравится сервис Kaspi.kz, тем, что он отвечает всем моим требованиям. Он удобен и понятен, и, что немаловажно безопасен. После совершения платежа вы получаете квитанцию с печатью Kaspi Bank. Квитанция служит подтверждением совершенного вами платежа и гарантией возврата денег, если платеж не дойдет до получателя. Оплата услуг производится без комиссий и приятным моментом являются бонусы, которые начисляются вам за совершенные платежи».