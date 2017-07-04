В Караганде открыли музей-шахту

Необычный музей открыли в Майкудуке на базе Карагандинского горно-индустриального колледжа (ул. Магнитогорская, 24). Учебную шахту там построили еще в 1981 году, но до сих пор для сторонних посетителей вход туда был закрыт. Теперь же ее решили переоборудовать в музей, посетить который могут все желающие.

— Идея создать шахту-музей появилась, когда приехала мой научный руководитель из Шотландии. И я повез ее в музей Карлага, — рассказывает руководитель Управления образования Карагандинской области Асхат Аймагамбетов. — Но потом она попросила меня показать ей что-то, что наглядно демонстрирует Караганду как город шахтеров. А таких мест у нас нет. И вот тогда вместе с директором колледжа Геннадием Ивченко мы решили создать вот такой музей для всех желающих.

Прежде чем спуститься в шахту, гостям предстоит послушать небольшую лекцию о том, как на месте нынешней Караганды нашли угольные месторождения и как начали бурить первые шахты. После этого посетителей ведут на инструктаж и переодевают в спецодежду — штаны, куртки и каски с фонариками.

Сама шахта, как и положено, находится под землей. Правда, на глубине всего 15 метров. Впрочем, посетителям об этом не говорят. Клеть, которая везет их вниз, вибрирует довольно долго, а за мутным окошком вспыхивает и гаснет свет, заставляя гостей поверить, что они спускаются глубоко под землю.

Подземный музей занимает территорию немногим больше сотни квадратных метров. Там установлено оборудование, на котором до сих пор работают в действующих шахтах. Для демонстрации посетителям его включают, но, в целях безопасности, близко не подпускают. На каждом аппарате сейчас есть специальная наклейка, с помощью которой можно узнать всю информацию о том или ином устройстве. Для этого нужно установить на смартфон специальное приложение. Пока информация доступна лишь в текстовом виде на трех языках: русском, казахском и английском.

— Мы решили сделать это таким образом, чтобы не нужны были гиды и переводчик, — рассказывает Асхат Аймагамбетов. — Вскоре, через одну-две недели, мы заменим эти наклейки на QR-коды, чтобы стало еще проще. И, кроме того, добавим аудиофайлы, чтобы можно было не только читать, но и слушать.

Каждому посетителю будут вручать сертификат о том, что он действительно спускался в шахту. Также после посещения музея всех будет ждать упакованный в газету «тормозок» — два ломтя черного хлеба с маслом, пара кружочков колбасы и несколько перьев зеленого лука.

На выходе из музея появится сувенирная лавка.

— Я думаю, что спрос среди туристов будет, — считает Мария Бризицкая, представитель компании «NOMADIC Travel». — У нас сейчас есть договоренность об экскурсиях с одной из шахт, на которой добывают уголь открытым способом. Этот музей — отличная возможность дополнить тур. Вот буквально две недели назад к нам приезжали школьники из Германии, очень хотели побывать и в шахте, но возможности тогда еще у нас не было.

Пока купить билет в музей-шахту можно будет только у туроператоров. Точная цена еще не установлена, но создатели музея уверяют, что она не превысит 500 тенге.

Источник :karaganda-region.gov.kz