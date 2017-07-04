Опережая себя. Интервью с вундеркиндом

В свои 12 лет Абзал Мырзаш уже закончил школу, набрал высокий балл на ЕНТ и теперь у него на выбор — самые престижные вузы мира.

Особо внимательных казахстанских читателей на днях поразила новость о мальчике из Алматы, который за все свои 12 лет жизни успел немало.

Абзал Мырзаш — вундеркинд. Так без тени сомнения можно сказать о ребенке, который закончил школу на 5 лет раньше срока, набрал высокий балл на Едином национальном тестировании и которого с распростертыми объятиями ждет один из лучших вузов мира — Массачусетский технологический институт.

Поговорить с таким умным человеком решил корреспондент Today.kz, и этот маленький взрослый человек с охотой рассказал, что делает его особенным.

— Абзал, скажите, кто тот человек, которого вы видите в зеркале?

— Вы знаете, все принимают меня за особенного, но я так не считаю. Я обычный мальчик. Живу с родителями и забочусь о младших брате и сестре, которые тоже являются отличниками учебы. У меня много друзей, с ними мы играем в футбол, в компьютерные игры. Говорят, что «умные» не дружат со спортом – это не так. Я ходил на бокс, таэквондо, спортивную гимнастику и плавание. Я считаю себя разносторонним, даже пробовал себя в творчестве. Например, в восемь лет сочинил стих на родном языке про учебу.

— А когда вы заметили, что опережаете своих сверстников в развитии?

— В школе моими любимыми предметами были физика и математика. Все подсчеты я веду в уме, в худшем случае считаю в тетрадке в столбик. Калькулятором не пользуюсь. Был случай, когда учительница по алгебре дала нам очень сложное задание. Весь класс на протяжении урока ломал голову. Я один смог ее решить. Она меня похвалила, а одноклассники аплодировали. С этого все началось. Для меня это не сложно, нужно постоянно заниматься, развивать логическое мышление.

— Любая задача поддается решению?

— В большинстве случаев мне многие задачи даются легко. Бывает, над некоторыми приходится думать дольше. Тогда я ищу правила, формулы, теоремы. В принципе, никто не помогает, я сам самостоятельно работаю над собой, ежедневно. В основном узнаю что-то новое в Интернете. Быть таким мне позволяет интерес к учебе. Это очень увлекательно — все знать.

— Если обычные дети учатся в школе 11 лет, то вы – семь. Как так получилось?

— Я был круглым отличником. Преподаватели видели, что я стараюсь и быстро все схватываю. Мне стало неинтересно учится с ровесниками, чтобы я дальше развивался, вместо третьего меня перевели в пятый класс, далее в седьмой, девятый и 11-й классы. Чтобы подтвердить свои знания, я сдавал специальные экзамены и по решению педсовета «перепрыгивал». В процессе учебы никаких сложностей не возникало. Правда, новые одноклассники подшучивали, мол, ты такой умный.

— Одноклассники часто просили дать списать?

— Я привык, что люди должны помогать друг другу. Меня все поддерживали: семья, преподаватели. Так и я помогал своим одноклассникам.

— А окружающие, когда узнают, что вы вундеркинд, просят как-то доказать это?

— На меня обрушивался шквал вопросов! Особенно когда я «перепрыгнул» в пятый класс. Всех интересовало, как у меня так вышло, правда ли что я учусь со старшеклассниками. Был случай, весь вечер мне давали задания: вычислить квадратный корень, умножить двузначные числа и так далее. Поэтому в последующем я просто стал умалчивать о том, что учусь с ребятами постарше себя.

— В вашей жизни возрастной барьер присутствует?

— Раньше хотел учиться в Назарбаев интеллектуальной школе, но она оказалась далеко от дома. Поэтому не смог туда перевестись. А еще иногда в кинотеатр не пускают, когда идет показ крутых фильмов, вход на которые с +16. Но я жду их выхода в Интернете. А в целом — нет. Напротив, помогает. Многие реагируют: такой маленький, а знаешь много.

— Абзал, в свои 12 лет вы уже готовитесь ко взрослой студенческой жизни. Чего вы от нее ждете?

— Признаться, меня огорчает, что я так быстро взрослею. Боюсь прощаться с детством, это такая беззаботная пора. Но взрослые говорят, что студенческие годы самые интересные, поэтому я в предвкушении. Сейчас моя мечта — поступить в престижный вуз, а потом — продолжить учебу в США. Были обращения со стороны университета имени Султана Демиреля, МУИТ, КазУМОиМЯ, которые предлагали грант и стипендию. Но я остановился на КБТУ, он подходит по моей специальности «IT-технологии». А еще я углубленно изучаю английский язык, пять раз в неделю хожу на курсы. И своим сверстникам хочу посоветовать не лениться и не тратить впустую свое время.

Источник: Today.kz