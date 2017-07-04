В Караганде 10 семей лишились жилья из-за пьянства соседей

Жилой дом барачного типа сгорел дотла в Караганде, десять семей остались без крыши над головой

Пожар произошел в минувшие выходные в районе Фёдоровки по улице Вагонная, 25. В старом одноэтажном доме барачного типа было 14 квартир. Одна из семей увлекалась спиртными напитками. Тот день не был исключением.

После шумного веселья около полуночи соседи заметили, что горит «нехорошая квартира».

Очевидцы рассказывают, что в спешке выбегали из дома, успев прихватить лишь детей и документы. Тахира Нургалиева, мать троих детей, рассказывает, что в тот момент работала в ночную смену, когда неожиданно позвонил старший сын.

«Сыну 15 лет, они с другими детьми и отцом были дома. Спать уже легли. Мне перед этим отзвонились. Вдруг опять звонят и говорят, что горят. Я очень испугалась, стала искать машину, чтобы приехать. А дети все время рассказывали, что внутри нашего дома пламя. Когда я приехала на место, было очевидно — многое уже не спасти. Горела крыша, а ее деревянные перекрытия падали в комнаты и поджигали все остальное. Это был ужас. Эти неблагополучные соседи не раз устраивали такое. А компенсировать они нам не смогут, ведь нигде не работают», — со слезами на глазах рассказывает женщина.

В ДЧС области сейчас устанавливают причину пожара и очаг возгорания. Огнеборцы боролись с пламенем почти два с половиной часа, но спасти девять квартир, где проживали 10 семей, практически не удалось. Сгорела общая деревянная крыша. Из-за нее и обрушились межкомнатные перекрытия.

«Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Произошло горение домашних вещей, мебели, кровли, деревянного перекрытия с последующим обрушением. Ведется следствие, которое и установит причины пожара. На месте работали 11 единиц техники», — отметила пресс — секретарь ДЧС Карагандинской области Айдана Жусус.

Между тем в страшном пожаре пострадал мужчина, у него ожог лица. Сейчас он в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Огонь лишил крова сразу 10 семей. Это 37 человек, половина из которых – дети. Сейчас они размещены в общежитиях.

В акимате района имени Казыбек би обещают помочь с уборкой мусора. Кроме того, власти города подключились к поиску благотворительных организаций, способных помочь в ремонте частных квартир. Среди погорельцев — две многодетные семьи.

«Договорились с нашими колледжами, чтобы пострадавшие пожили временно в их общежитиях. Мы будем работать так же с благотворительными фондами, крупными предприятиями для оказания посильной помощи. Проведем сход с жителями», — рассказал исполняющий обязанности акима района имени Казыбек би Вадим Гормаков.

Погорельцы рассчитывают на помощь строительными материалами и вещами.

Источник: Zakon.kz