Как Караганда отпразднует день столицы?

План мероприятий на предстоящий праздник

День Астаны отмечается шестого июля. Это выходной день в нашей стране. Поэтому важно знать как отметят этот праздник в Караганде.

С раннего утра жители города смогут ощутить атмосферу традиционного жилища кочевника в самой настоящей юрте с полным убранством. Приветливые девушки будут встречать гостей с 10 утра на площади «Каскад фонтанов». В полдень на набережной парка пройдет праздничное мероприятие «Арман қала – Астана!», а также арт – фестиваль «Астана – сердце Казахстана». На мультикультурном фестивале будут представлены лучшие творческие работы. Зрелищные виды искусства посвящены столице Казахстана, а также тематике «Экспо – 2017».

К праздновании дня Астаны праздник ждет жителей не только в центре города. В домах культуры Пришахтинска, Сортировки и Майкудука пройдут различные концерты.

Караганду также ждут соревновательные мероприятия. Среди них традиционный турнир по мини-футболу и соревнования на роликовых лыжах. А возле малого озера судомоделисты со своими работами сразятся в городских соревнованиях.