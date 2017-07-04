План мероприятий на предстоящий праздник
День Астаны отмечается шестого июля. Это выходной день в нашей стране. Поэтому важно знать как отметят этот праздник в Караганде.
С раннего утра жители города смогут ощутить атмосферу традиционного жилища кочевника в самой настоящей юрте с полным убранством. Приветливые девушки будут встречать гостей с 10 утра на площади «Каскад фонтанов». В полдень на набережной парка пройдет праздничное мероприятие «Арман қала – Астана!», а также арт – фестиваль «Астана – сердце Казахстана». На мультикультурном фестивале будут представлены лучшие творческие работы. Зрелищные виды искусства посвящены столице Казахстана, а также тематике «Экспо – 2017».
К праздновании дня Астаны праздник ждет жителей не только в центре города. В домах культуры Пришахтинска, Сортировки и Майкудука пройдут различные концерты.
Караганду также ждут соревновательные мероприятия. Среди них традиционный турнир по мини-футболу и соревнования на роликовых лыжах. А возле малого озера судомоделисты со своими работами сразятся в городских соревнованиях.
1. Арт – фестиваль «Астана – сердце Казахстана». Он пройдет в ЦПКиО на площаде «Каскад фонтанов». Фестиваль пройдет 6 июля, начало в 12-00
2. Городское праздничное мероприятие «Арман қала – Астана!» продет 6 июля на набережной Центрального парка. Начало в 12:00. Мероприятие продлится час.
3. Молодежный проект «Юрта — life» пройдет в ЦПКиО на площаде «Каскад фонтанов». Открытие проекта 5 июля в 10:00, а продлится он до 7 июля.
4. Праздничную концертную программу «Асқақта, айбынды Астанам!» покажут в ДК «Молодежный» 6 июля в 12:00
5. Праздничная театрализованная программа «Жарқыра, жайна, Астана!» пройдет в ДК «Нового Макудука» 6 июля . Начало в 12:00.
6. В ДК «Железнодорожников» покажут праздничную программу «Тәуелсіздік түндігі – Астана». Концерт назначен на 6 июля на 12:00.
7. Праздничная программа «Жарқырап жайнай берші, сен – Астана!» для жителей двора в рамках фестиваля «Двор, в котором я живу». Место проведения : Дворовая полощадка ДПК «Восток» (мкр. Восток – 2, дом №17), 6 июля в 16:00.
8. Открытые городские соревнования по судомодельному спорту пройдут так же в Центральном парке возле Малого озера. Соревнования продлятся несколько дней — с 3 по 5 июля.
9. Городской турнир по мини — футболу среди юношеских команд ДПК пройдет на запасном поле стадиона «Шахтер». Посмотреть на игру команд можно 6 июля в 19:00.
10. Открытое первенство города на лыжероллах среди юношей и девушек, мужчин и женщин.
Лыжероллерная трасса п. Саратовка продлится два дня — 6 и 7 июля.
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Наш праздник — День шахтера!
rrb
04 июля, 2017 в 12:43
Сам то, шахтер?
Или хоть чем нибудь путным в жизни, хоть раз, пробовал заняться?
Ушлепок
04 июля, 2017 в 13:01
Лыжероллерная трасса в поселке Саратовка — это где? Насколько знаю, по состоянию на июль 2017 года такого поселка в административно-территориальном делении Карагандинской области не существует!..
михалыч
04 июля, 2017 в 15:01