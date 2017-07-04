Карагандинские полицейские предупреждают: изменились условия хранения личного оружия

Теперь сигнализацию нужно будет «привязывать» к мобильному телефону

В Казахстане изменились условия хранения личного оружия. Об этом сегодня на брифинге в ДВД области сообщил начальник управления административной полиции ДВД области Валерий Коваленко.

-До 2014 года одним из условий требований хранения личного оружия являлось наличие сейфа. В 2014 году были установлены дополнительные требования — это наличие сигнализации, — объясняет Валерий Коваленко. -В то время мы также выступали на брифингах, доводили эту информацию до владельцев оружия. Можно было использовать несколько видов сигнализации. Люди пошли по простому пути: чем дешевле сигнализация, тем лучше. Из 12,5 тысяч владельцев частного оружия 90 процентов установили автономную сигнализацию. В обиходе их называют «шумелками».

Автономные сигнализации только издают пронзительный звук. Практической пользы от такой сигнализации мало. Шум не останавливал воров. Они преспокойно вскрывают сейф и уносят все, что в нем лежало. По закону в сейфе, где должно хранится личное оружие, нельзя хранить никакие другие ценности. Но наши люди естественно его нарушают. Вместе с оружием запирают деньги и драгоценности. Зачастую воры вскрывают сейф в надежде, что там как раз и будут ценности. Оружие берут только «за компанию».

Министерство внутренних дел попросило внести в закон дополнительные поправки. Теперь владельцы оружия должны будут установить сигнализацию с функцией вывода тревожного звонка на телефон хозяина или охранной службы. 13 мая эти поправки вступили в силу.

-Основное требование сейчас — это установка сигнализации с выводом на сотовый телефон владельца или членов его семьи, или охранную службу. Согласно указаний МВД до 1 августа все владельцы оружия должны поменять сигнализацию, — говорит Коваленко.

После 1 августа полицейские будут проверять владельцев оружия. Если сигнализация не будет соответствовать новым требованиям, оружие будут изымать, а его хозяев штрафовать на 10 МРП. Эти нововведения касаются только тех людей, которые проживают в городах. В селах сигнализация вообще не требуется. По сведениям полиция оружие крадут по большей части в городах. За 2016 год из квартир было похищено 22 единицы оружия.