Из подземного перехода возле ЦУМа исчез стихийный рынок

Не осталось ни одного прилавка с китайскими товарами, носками и одеждой

Из подземного перехода возле ЦУМа исчезли все продавцы, которые торговали дешевыми товарами. Много лет там стояли прилавки с носками, косметикой, одеждой, обувью, газетами и журналами. Теперь в подземном переходе пустота.

Правда лавочки с булочками и самсой пока никто не прикрыл, хотя у поваров нет прямого водопровода. Руки и посуду они моют тут же в тазиках.

Напомним, на прошлой неделе общественный совет Караганды проверил состояние двух подземных переходов в городе. Один из них расположен на улице Нуркена Абдирова, другой возле ЦУМа. В третий, возле ДК, комиссия не заходила, там прилавки исчезли ещё в начале июня.