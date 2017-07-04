Не осталось ни одного прилавка с китайскими товарами, носками и одеждой
Из подземного перехода возле ЦУМа исчезли все продавцы, которые торговали дешевыми товарами. Много лет там стояли прилавки с носками, косметикой, одеждой, обувью, газетами и журналами. Теперь в подземном переходе пустота.
Правда лавочки с булочками и самсой пока никто не прикрыл, хотя у поваров нет прямого водопровода. Руки и посуду они моют тут же в тазиках.
Напомним, на прошлой неделе общественный совет Караганды проверил состояние двух подземных переходов в городе. Один из них расположен на улице Нуркена Абдирова, другой возле ЦУМа. В третий, возле ДК, комиссия не заходила, там прилавки исчезли ещё в начале июня.
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Скучно теперь по переходу ходить будет.
Санёк
04 июля, 2017 в 20:04
Общественные советчики видимо всех торговцев трудоустроили на свои предприятия со среднестатистической зарплатой в 150 тыс? Но, что то подсказывает мне, что я ошибаюсь. Скорее всего полиция всех разогнала.
?
04 июля, 2017 в 20:43
Т.е. куча «самозанятых» остались без работы. Некоторые люди начали винить во всем Кабдыгали Оспанова, как бывшего чиновника. Отдельные несознательные личности обозлились на чиновников вообще не только бывших, но и нынешних. Уровень бедности и социальной напряженности в итоге повысился. Браво! Общественный совет внес существенный вклад в дестабилизацию общества!
всвсв
04 июля, 2017 в 21:20