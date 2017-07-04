В ДВД Карагандинской области пообещали проверить факт инцидента.
Крупная потасовка произошла в одном из отелей Жезказгана, передает ИА «NewTimes.kz».
Видео появилось в Instagram-паблике skandal_krg. На кадрах — толпа из 15-20 человек, в том числе невеста в пышном белом платье, пытаются разнять дерущихся. В какой-то момент один из присутствующих упал на землю, после чего раздался истошный женский крик.
В ДВД Карагандинской области пообещали проверить факт инцидента.
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Свадьба без драки- деньги на ветер )))) Хороший тамада и конкурсы интересные )))))
Ванина
04 июля, 2017 в 18:02
Когда наша доблестная полиция будет разбираться, то надо что бы они не забыли оштрафовать невесту!
всвсв
04 июля, 2017 в 21:32