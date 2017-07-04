В Жезказгане свадьба закончилась массовой дракой с участием невесты

В ДВД Карагандинской области пообещали проверить факт инцидента.

Видео появилось в Instagram-паблике skandal_krg. На кадрах — толпа из 15-20 человек, в том числе невеста в пышном белом платье, пытаются разнять дерущихся. В какой-то момент один из присутствующих упал на землю, после чего раздался истошный женский крик.

В ДВД Карагандинской области пообещали проверить факт инцидента.