Кому помешали карагачи?
На улице Ержанова срезают карагачи, пока рабочие убирают ту часть, что низко нависает над проезжей частью. Дорогу перекрыли сотрудники дорожной полиции. Они тут же поинтересовались:
— А фото куда пойдёт, в Instagram?
В том месте, где срезают деревья стоит строительный забор. Владельцы части этажа обновляют фасад. Прохожих и машины близко к месту срезки деревьев не подпускают.
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Пилят не карагачи же, а бюджет!И будут пилить до одурения, пока все не перепилят при «молчании ягнят»
IG
05 июля, 2017 в 18:32
Кто то думает,что станет по другому?))
ну вы наивные,ничего не изменится.
Дмитрий
06 июля, 2017 в 13:59