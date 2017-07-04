На улице Ержанова пилят деревья

Кому помешали карагачи?

На улице Ержанова срезают карагачи, пока рабочие убирают ту часть, что низко нависает над проезжей частью. Дорогу перекрыли сотрудники дорожной полиции. Они тут же поинтересовались:

— А фото куда пойдёт, в Instagram?

В том месте, где срезают деревья стоит строительный забор. Владельцы части этажа обновляют фасад. Прохожих и машины близко к месту срезки деревьев не подпускают.