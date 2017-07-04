Карагандинцы отвечали на вопросы школьной программы и вот что из этого вышло…
Из 20 человек разного возраста, опрошенных на улицах города, лишь 2 человека правильно назвали количество планет в Солнечной системе, но ни один не смог перечислить их по мере убывания от солнца. 10 человек считают что H2SO4 это формула воды, а еще 7 затруднились назвать дату начала Второй Мировой войны. 3 человека утверждают что она началась в 1941 году (1941 – дата начала Великой Отечественной). От 5 человек мы приняли ответ: «Биссектриса — это крыса, бегающая по углам и делящая угол пополам». А наш вопрос с подвохом звучал так: «Почему Лермонтов сжег 2 том Евгения Онегина?». Но карагандинцев провести не удалось, почти все знают, что поэму «Евгений Онегин» написал А. Пушкин.
Также наши люди знают даты государственных праздников: все ответили верно на вопрос о дате празднования дня Астаны.
Мы делаем выводы, что все же школа оставляет знания в головах людей. Печально, что забываются важные даты войн, ведь это наша история. И странно было слышать, что люди не знают количество планет в Солнечной системе. Все же элементарные вещи мы знать обязаны, ведь это эрудиция и уровень нашей образованности.
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А теперь школьники проведут диктант, по русскому языку, в офисе Нового Вестника, среди журналисток сайта.
Да уш!!!
04 июля, 2017 в 18:15
переформатируют сознание людей,что им надо знать,то им в головы и засовывают.
по другому не будет!!!
место жительства менять надо
Дмитрий
04 июля, 2017 в 20:43
Микрофон в помойку сразу
Уася
04 июля, 2017 в 21:18