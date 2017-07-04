Казах откровенно рассказал, почему отправит детей учиться в русский класс

Казахстанец Ерлан Мусаев на блог-платформе Yvision.kz опубликовал пост о том, почему его дети должны учиться на русском языке, а не на казахском.

Мужчина сразу же попросил не бросать в него камнями и не называть «мәнгүрт» или «сатқын», так как то, о чем он написал, это «его сугубо личное мнение». При этом он отметил, что ни в коем случае его семья не забывает родной казахский язык и дома разговаривает лишь на нем.

Ерлан Мусаев, анализируя возможное ближайшее будущее нашей страны, уверен в том, что его детям нужен русский язык и от него он отказываться не собирается, только хотя бы потому, что в скором времени совсем не будет кадров в Казахстане, хорошо владеющих русским. Автор уверен, что «Казахстан всегда будет сотрудничать со своими соседями, учитывая всякого рода союзы, как Таможенный, Евразийский и т.п».

Второй причиной он считает увеличение рынка труда.

— Я не знаю, что будет с нашей страной, когда запасы нефти истощатся. Хотелось бы, чтоб в будущем мои дети смогли спокойно найти работу не только в Казахстане, но и в бывших странах СНГ и в дальнем зарубежье, — отметил автор.

Третьим пунктом автора стала литература. Автор уверен, что каждый казахстанец знает, насколько трудно искать в Google информацию про казахскую литературу и прочее. В пример Мусаев приводит свою супругу, отмечая, что ей приходилось все свои научные труды переводить с русского на казахский язык.

Четвертой причиной в пользу выбора русского языка Ерлан Мусаев называет дружбу народов.

— Не побоюсь сказать этого. Дети, учащиеся в русских классах, бывают раскрепощённее. Они умеют излагать свои мысли открыто. Наглость у них — второе счастье. Да и потом, будет у них понятие «дружба народов». Сейчас это немаловажный термин. Будет здоровая конкуренция, — добавил Мусаев.

В заключении поста казахстанец добавляет, что «чем больше языков будут знать наши дети, тем лучше», именно поэтому они решили пойти в русский класс, тем самым поддерживая казахстанскую политику трёхъязычия.

Источник: zakon.kz