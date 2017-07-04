Родители выступают против торгашей, окупировавших детские площадки

«Все мамочки жалуются. А никому дела нет!»

Жители домов, расположенных у Вечного огня, ополчились на предпринимателей, оккупировавших все детские площадки вокруг мемориала. Родителя жалуются на то, что ежедневные прогулки с малышами выливаются в приличные суммы. Торговцы заняли почти все лавочки под лотки с китайскими игрушками, на каждом шагу поставили свои батуты, песочницы и бассейны с пластиковыми рыбками. Миновать все это многообразие никак нельзя. Через детей торговцы выкачивают большие деньги с родителей.

Базар — в резервацию!

— Чеков естественно не дают, — возмущается местный житель Андрей Кузьмин. — Цены — космос. А детей драконят. Просто прийти с ребёнком в песочницу или покататься с горки стало проблемой. Было бы, наверное, правильней такие «бизнесы» в отдельную «платную резервацию» организовать. Крайне сложно объяснить ребёнку, почему в одной песочнице можно играть бесплатно, а за ту, которая рядом стоит, нужно платить. Песок-то почти одинаковый.

— Мамы не могут выйти гулять с малышом без кошелька, — пишет на своей странице в фейсбуке Айнура Балакешова. — Кинетический песок — твердый как камень, весь в микробах от грязных рук детей. Качество игрушек ужасающее. Бюджет многих мам не позволяет покупать деткам этот низкокачественный хлам. Детей жалко. Плачут — умоляют мам купить мыльные пузыри, которые в три раза дороже, чем в магазинах. Разве можно подвергать родителей и детей такому стрессу? Детские площадки — это не базар!

— Просто так с ребенком не выйдешь погулять, — добвдляет Айжан Байдельдинова. – Покататься на машинке стоит 200 тенге за 5 минут — как минимум надо 5 раз сесть. Батут 200 тенге за 20 минут — как минимум 3 раза. Плюс мороженое, сок, мыльные пузыри. Там грязь, антисанитария, бардак. Надо это прекратить. Все мамочки жалуются. А никому дела нет.

«Нужно садиться и дискутировать!»

Сами торговцы отмалчиваются, ссылаясь на то, что они люди маленькие, а настоящие хозяева батутов-песочниц далеко. Что касается общественных организаций, призванных защищать права малого бизнеса, они смотрят на действия торгашей критически.

— Мать, которой негде гулять со свои ребенком, из-за того, что кто-то организовал под ее окнами бизнес, может обратиться к нам, — говорит президент Евразийской ассоциации предпринимателей Жомарт Алдангаров, который в прошлом году сумел отстоять интересы торговцев, когда их выгоняли из центрального парка. — Тогда мы вызовем этого предпринимателя, скажем ему: «Слушай, айналайн Махырбай, вот обратилось к нам физическое лицо. Ты неправильно себя ведешь! Оказывается, ты налоги не платишь, договора у тебя нет. Если ты не прекратишь нарушать закон, я сам инициативу проявлю. Я обращусь в налоговый комитет, и у тебя будут проблемы. Тебе это надо?» В таких случаях предприниматели обычно быстро «догоняют». Поэтому давайте работать вместе. Сегодня общественным организациям дали очень большие полномочия. Нужно садиться и дискутировать.

Но о чем можно дискутировать, если человек нарушает закон? Мамы и папы подозревают, что торгаши у Вечного огня вредят не только психике их малышей, но и государству. Ведь ни один продавец ни разу не предъявил возмущенным родителям ни единого документа. Жители уверены, что работают они нелегально и налогов, естественно, не платят. А творится все это безобразие в нескольких метрах от областного акимата! Но, как поясняют в налоговой, разобраться с незаконным бизнесом сегодня не так-то просто.

«Наши руки связаны»

— Честно говоря, меня тоже не устраивают торговцы игрушками в городских скверах, я сама такая же мать. Мы же для детей ничего не жалеем. А ребенку не втолкуешь, что ежедневно покупать игрушки – это накладно. Но при этом руки наших сотрудников связаны, — поясняет Бахытгуль Ботпаева, руководитель Управления государственных услуг Департамента государственных доходов по Карагандинской области. — Мы больше проводим разъяснительную работу. Президент и министр финансов дал нам указание, чтобы мы не мешали развитию бизнеса. Мы сейчас проверки не проводим, только на основании жалоб от граждан. Мы не можем выйти на проверку без предписания, которое регистрирует центр правовой статистики при прокуратуре. А там максимально стараются, чтобы проверок было меньше.

— Что нужно, если я хочу поставить лоток возле Вечного огня и честно продавать детям мячики?

— Сейчас для того, чтобы зарегистрироваться в качестве предпринимателя, нужно просто подать уведомление в управление госдоходов о том, что вы начали деятельность, и представить заявление о выбранном налоговом режиме. Сейчас все просто. Вам останется лишь согласовать свои действия с владельцем участка, заключить договор аренды — и можете спокойно работать. Сегодня мы ориентируемся на высокую налоговую культуру. Подразумевается, что наши граждане сознательны и не могут позволить себе незаконную предпринимательскую деятельность.

— Но на деле получается иначе — все видят, что в центре города идет незаконная торговля, а навести порядок никто не может.

— Мы совместно с прокуратурой просто ходим и разъясняем, что так делать нельзя, что там не такие большие налоги, чтобы их не платить. Тем более, если человек думает о будущем, он должен позаботиться о своих пенсионных отчислениях.

«Связываться не хотят»

На проблему торговцев у Вечного огня уже обратил внимание городской общественный совет. Председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Тимур Сайфуллин – сам живет в районе мемориала. Он не единожды пытался найти на базарников управу.

— К нам было устное обращение от жителей района Вечного огня, — рассказывает Тимур Сайфуллин. — Люди недовольны тем, что у них там стоит батут, с детьми невозможно гулять. Вся прогулка сводится к тому, что отгоняешь ребенка от этих батутов. Каждый день одно и то же. Не все дети послушные, есть и капризные – закатывают родителям истерики. Я сам дважды обращался к начальнику местной полиции. Он ничего со стихийной торговлей сделать не может. Просит письменное обращение от жителей. Сейчас я жду, чтобы люди его дописали. Потом уже буду его продвигать.

— Но, возможно, хотя бы часть предпринимателей работает на законных основаниях?

— Я разговаривал с ними. Они жалуются, что не могут оформиться, что везде писали и к акиму ходили – никто разрешения не дает. Та сторона, где они стоят, не относится к управлению парками. Эта территория вроде как должна принадлежать кондоминиуму. Но КСК, чтобы этим заниматься, нужно оформить кучу документов. Связываться не хотят. Получается несанкционированная торговля. Я удивляюсь, почему полицейские ничего не делают. Они приезжают и штрафуют, как правило, какого-нибудь мальчика или девочку, которые первый день работают. Выписывают им по пять МРП, те сразу идут к хозяину, тот немедленно платит штраф с 50-процентной скидкой – две-три тысячи тенге. И спокойно дальше работает.

— Думаете, никто их не «крышует»?

— Лично мое мнение – у них есть какие-то завязки. Потому что стоит мне позвонить участковому, вызвать его, торговцы начинают спускать свои батуты и сворачиваться. Пока он 20 минут добирается до места, уже ни одного батута нет. А на утра они снова вырастают, как грибы. Тут должны разбираться компетентные органы.